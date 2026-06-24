Une solution radicale contre l'addiction au smartphone : comment fonctionne le gadget Brick ?

Dans le monde moderne, l'addiction aux smartphones est devenue un problème mondial. Beaucoup passent des heures à regarder des Reels ou des vidéos TikTok sans fin. Les restrictions logicielles proposées par Apple et Google s'avèrent souvent inefficaces, car elles sont trop faciles à désactiver d'un simple clic. C'est pour résoudre ce problème qu'un gadget petit mais efficace nommé Brick a été développé. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Brick est un appareil magnétique en plastique gris de la taille d'une boîte d'allumettes. Sa fonction principale est de limiter physiquement l'accès aux applications du smartphone. Selon TechCrunch, ce gadget repose sur la technologie NFC et force l'utilisateur à contrôler ses habitudes. Contrairement aux logiciels, Brick renforce la volonté humaine par une barrière physique.

L'avantage de la barrière physique

Le principe de fonctionnement est simple : l'utilisateur établit une liste d'applications à bloquer via une application dédiée. Une fois la restriction activée, l'ouverture de ces applications nécessite de toucher physiquement le gadget Brick avec le smartphone (tap). Si le gadget se trouve dans une autre pièce ou plus loin, vous ne pouvez tout simplement pas ouvrir Instagram ou d'autres applications de divertissement. Cela force l'utilisateur à se lever et à prendre une décision consciente.

Selon Zach Nasgowitz, l'un des fondateurs du projet, Brick a été créé pour répondre à un besoin personnel. Ayant réalisé que les smartphones nuisaient à la qualité de vie, ils ont conclu que les solutions logicielles existantes étaient insuffisantes. En effet, contourner la fonction Screen Time sur iPhone ne prend que quelques secondes, alors que le lien avec un appareil physique crée un véritable « obstacle ».

Hygiène du sommeil et productivité

De nombreux utilisateurs, en particulier ceux travaillant dans le domaine du numérique, souffrent de l'habitude de consulter leur smartphone avant de dormir. Avec Brick, il est possible de configurer un mode « Sommeil ». Par exemple, à partir de 22h30, toutes les applications de divertissement sont bloquées, ne laissant place qu'aux outils de communication essentiels (messages, appels) et aux livres audio. Le matin, le fait de devoir se lever pour aller vers le gadget afin de débloquer le smartphone empêche le « scroll » compulsif au réveil.

Selon TJ Driver, co-créateur de Brick, contourner les restrictions logicielles est trop facile, mais l'exigence d'un mouvement physique interrompt l'habitude automatique du cerveau. Ce processus devient un choix conscient : « Ai-je vraiment besoin d'accéder aux réseaux sociaux maintenant ou est-ce simplement un réflexe ? ».

Il convient de noter que le gadget prévoit également une solution pour les urgences. Les utilisateurs disposent d'un certain nombre de « déblocages d'urgence ». Cela est utile, par exemple, si vous avez besoin d'utiliser des applications vitales comme Google Maps ou Uber lorsque vous êtes à l'extérieur. Cependant, comme cette option est limitée, l'utilisateur tend à l'utiliser avec parcimonie.

Actuellement, ce gadget est proposé aux alentours de 59 USD. Bien que cela puisse sembler cher pour un simple morceau de plastique, le temps et la tranquillité d'esprit qu'il apporte sont bien plus précieux pour beaucoup d'utilisateurs. De telles solutions technologiques pourraient être très pertinentes, notamment pour les jeunes, face à l'augmentation de la dépendance aux gadgets.