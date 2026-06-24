L'impesante modifie la conscience humaine : similitudes avec l'effet psychédélique

Il a été établi que les vols spatiaux affectent non seulement la santé physique, mais aussi profondément la psyché humaine et les mécanismes de fonctionnement de la conscience. Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Birkbeck College de l'Université de Londres montre que l'état d'impesante peut modifier les processus de perception du cerveau, provoquant des états similaires aux effets des substances psychédéliques. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Les chercheuses Annahita Nezami et Elisa Raffaella Ferre, après avoir analysé des données en médecine spatiale, psychologie et neurologie, soulignent que la gravité terrestre est le point d'appui fondamental de la formation de la conscience humaine. Dès la naissance, les organes de l'équilibre, la vision et le système de proprioception façonnent notre vision du monde en fonction de la force d'attraction. Dans l'espace, la perte de ce support fondamental provoque une « crise systémique » inattendue pour le cerveau.

Changements cognitifs cérébraux et « Overview Effect »

En apesanteur, les signaux de l'oreille interne ne correspondent plus aux attentes formées au cours de l'évolution. En conséquence, un conflit surgit entre la vision et les organes de l'équilibre, forçant le cerveau à totalement restructurer son fonctionnement. Selon ixbt.com, les astronautes souffrent souvent de perte d'orientation spatiale, de troubles du sommeil, de changements d'humeur et même de dépersonnalisation — un sentiment de détachement de soi.

Parallèlement, de nombreux spationautes signalent des changements psychologiques positifs. L'observation de notre planète depuis l'orbite terrestre provoque un phénomène appelé « Overview Effect » (effet de surplomb). L'individu ressent alors une profonde unité avec l'humanité entière, ses valeurs vitales changent et il traverse une émotion intense. Selon les scientifiques, cet état est le résultat d'un relâchement du système de perception du cerveau dû précisément à l'absence de gravité.

Les données de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de l'électroencéphalographie confirment cette hypothèse. Après des missions de longue durée, des changements dans la distribution de la substance grise et dans les connexions entre différentes zones du cerveau ont été détectés chez les astronautes. Des processus de restructuration sérieux se produisent notamment dans les réseaux neuronaux responsables de la conscience de soi et de la communication interne.

Lien avec les psychédéliques

Les auteurs de l'étude ont trouvé une similitude intéressante entre ces changements spatiaux et les effets de substances telles que la psilocybine ou le LSD. Bien que les mécanismes d'action diffèrent — les psychédéliques agissent sur les récepteurs de la sérotonine, tandis que l'impesante est un facteur environnemental externe — dans les deux cas, les modèles de perception les plus stables du cerveau s'affaiblissent et l'interconnectivité entre diverses zones s'intensifie.

Selon les conclusions des scientifiques, les vols spatiaux peuvent servir de « laboratoire naturel » pour étudier la nature de la conscience humaine. Ces recherches sont cruciales non seulement pour les astronautes planifiant la colonisation de la Lune et de Mars, mais aussi pour comprendre comment l'être humain perçoit soi-même et son environnement.