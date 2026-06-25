Slate choisit un nouveau type de batterie pour son pick-up électrique abordable

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Slate choisit un nouveau type de batterie pour son pick-up électrique abordable

La startup américaine Slate a opéré un changement inattendu dans son projet de pick-up électrique compact et abordable. Afin de maintenir le prix du véhicule à 24 950 dollars, l'entreprise a décidé de renouveler complètement sa technologie de batterie. Cette décision dépend non seulement des spécifications techniques, mais aussi des tendances économiques du marché mondial des véhicules électriques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Initialement, Slate prévoyait d'utiliser des cellules nickel-manganèse-cobalt (NMC). Cette composition chimique se distingue par une densité énergétique élevée, permettant de parcourir de longues distances avec une seule charge. Cependant, le coût extrêmement élevé du nickel et du cobalt aurait pesé négativement sur le prix final du produit. En conséquence, l'entreprise a préféré passer à la technologie lithium-fer-phosphate (LFP).

Avantages de la technologie LFP et évolution du marché

Les batteries LFP sont environ 40 % moins chères que leurs équivalents NMC. La raison principale est l'utilisation de fer, abondant et bon marché, au lieu de métaux précieux. Bien que les cellules LFP soient légèrement en retrait en termes de densité énergétique, les technologies modernes ont réussi à réduire considérablement cet écart. Slate a réussi à augmenter l'autonomie standard de la batterie de 150 milles (241 km) à 205 milles (330 km).

Selon ixbt.com, Slate collabore avec l'entreprise chinoise Gotion dans le cadre de ce projet. Fait notable, les cellules de batterie sont produites dans une usine dans l'Illinois, aux États-Unis. Cela permet de bénéficier des incitations fiscales de la législation américaine et de réduire les coûts logistiques.

Un nouveau standard dans l'industrie

Aujourd'hui, des géants automobiles tels que Tesla, Ford, GM et Rivian ont également commencé à utiliser des batteries LFP pour leurs modèles populaires. Cette tendance contribue à la baisse des prix et à la démocratisation du marché des véhicules électriques. Slate suit cette voie en implémentant la technologie « cell-to-pack ».

Étant donné que la technologie LFP (Blade Battery) est déjà largement répandue sur le marché ouzbek via des marques comme BYD, on peut constater que le choix de Slate est la solution la plus efficace à l'échelle mondiale. La combinaison d'un prix abordable et d'une autonomie suffisante reste le facteur clé pour que les véhicules électriques rivalisent avec les voitures à moteur à combustion interne traditionnelles.

En conclusion, le changement de stratégie de Slate reflète une approche pragmatique de l'industrie automobile électrique. Pour les consommateurs, une technologie fiable, abordable et répondant aux besoins quotidiens devient plus importante qu'une batterie extrêmement coûteuse et à très longue portée.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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