Acemagic M1A Pro Tank Centre : un mini-PC avec NVIDIA RTX 5060 dans un boîtier compact

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Acemagic M1A Pro Tank Centre : un mini-PC avec NVIDIA RTX 5060 dans un boîtier compact

La tendance alliant compacité et haute performance sur le marché des technologies informatiques franchit une nouvelle étape. Acemagic a présenté son modèle M1A Pro Tank Centre mis à jour. La particularité principale de cet appareil est que, malgré son petit boîtier, il est équipé d'une carte graphique de bureau NVIDIA GeForce RTX 5060. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, ce nouveau mini-PC s'adresse non seulement aux gamers, mais aussi aux besoins des graphistes professionnels et des monteurs vidéo. L'appareil intègre un processeur mobile Intel Core i9-13900HK, qui forme un tandem puissant avec le système graphique. De telles spécifications font du mini-PC un concurrent sérieux face aux ordinateurs de bureau complets.

Système de refroidissement et capacités techniques

Le fabricant a accordé une attention particulière pour éviter la surchauffe des composants puissants dans un petit boîtier. Le modèle M1A Pro Tank Centre est équipé d'un système de refroidissement renforcé composé de 7 caloducs et de trois ventilateurs à haute rotation. Étant donné que le CPU consomme jusqu'à 45 W et le GPU jusqu'à 145 W, un tel système de refroidissement est crucial pour un fonctionnement stable.

En termes de mémoire et de stockage de données, l'appareil offre également de larges possibilités. Les utilisateurs peuvent utiliser deux slots au standard DDR5-5200 SO-DIMM et deux emplacements de disque au format M.2 PCIe Gen4. De plus, les standards de communication sans fil modernes — Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 — sont supportés.

Interfaces et politique de prix

En termes de nombre et de variété de ports, ce mini-PC n'a rien à envier aux unités centrales traditionnelles. Le panneau de l'appareil dispose des interfaces suivantes :

  • un port USB-C avec une vitesse de 40 Gbit/s ;
  • plusieurs connecteurs USB-A ;
  • des sorties vidéo HDMI et DisplayPort ;
  • une interface réseau à 2,5 Gbit/s.
Concernant les prix, sur le marché chinois, la version sans composants (sans RAM et SSD) est fixée à environ 1150 dollars (7999 yuans). La configuration complète équipée de 32 GB de RAM et d'un SSD de 1 TB est estimée à environ 1750 dollars (11 999 yuans).

Pour les utilisateurs, de tels appareils peuvent être une solution intéressante, surtout pour les professionnels souhaitant gagner de l'espace de travail sans renoncer à la puissance de la série NVIDIA RTX. Pour l'instant, aucune information précise n'a été donnée sur la date de sortie sur le marché mondial.

AcemagicMini-PCNVIDIA RTX 5060Intel Core i9Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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