Fujitsu présente le nouveau smartphone Arrows Alpha 2 : l'alliance de la robustesse et de l'élégance

Le géant technologique japonais Fujitsu Connected Technologies a dévoilé son nouveau smartphone Arrows Alpha 2. Cet appareil se distingue par la combinaison d'un design moderne et de fonctionnalités de protection de haut niveau. Selon le fabricant, le nouveau modèle est non seulement pratique pour une utilisation quotidienne, mais aussi conçu pour fonctionner avec fiabilité dans les conditions les plus difficiles. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

D'après les informations d'ixbt.com, l'Arrows Alpha 2 a passé avec succès 23 tests complexes de norme militaire (MIL-STD). L'appareil possède les certifications IP66, IP68 et IP69, garantissant une protection totale contre l'eau et la poussière. L'aspect le plus remarquable du smartphone est que son écran ne s'endommage pas même après une chute de 1,8 mètre sur une surface en béton. Le verre Corning Gorilla Glass Victus 2 est utilisé pour protéger l'écran, en faisant l'un des appareils les plus résistants du marché.

Spécifications techniques et performances

Le smartphone est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 8350 Extreme, assurant une vitesse élevée et une efficacité énergétique. L'appareil est proposé en variantes de mémoire 8/256 GB et 12/512 GB. De plus, les utilisateurs peuvent étendre la mémoire jusqu'à 2 TB via une carte microSD, ce qui est très utile pour les utilisateurs stockant d'importants volumes de données.

L'Arrows Alpha 2 est doté de la batterie silicium-carbone la plus capacitive de la série, avec 5370 mAh. Le fabricant promet que cette batterie garantit deux jours d'autonomie et conservera ses propriétés pendant quatre ans. Grâce à la technologie de charge rapide de 90 W, l'appareil peut être chargé de 0 à 100 % en seulement 40 minutes.

Caméra et capacités d'AI

Pour les amateurs de photographie, le smartphone est équipé d'un capteur principal Sony LYTIA 710 de 50 mégapixels. Grâce au système de stabilisation optique, il est possible d'enregistrer des vidéos de qualité en format 4K à 60 images par seconde. Notons que les caméras grand-angle et frontale disposent également d'une résolution de 50 mégapixels, portant la qualité des selfies et des appels vidéo à un nouveau niveau.

D'autres aspects de l'appareil sont également notables :

écran LTPO de 6,4 pouces, fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et luminosité de 3000 nits ;

système audio Dolby Atmos ;

fonctions arrows AI intégrées avec Google Gemini ;

possibilité de prendre des photos sous l'eau douce.

En matière de logiciel, Fujitsu promet un support à long terme. Le smartphone recevra 3 mises à jour majeures du système d'exploitation Android et des mises à jour de sécurité pendant 5 ans, garantissant que l'appareil ne devienne pas obsolète.