Base Power s'attaque à la crise du plus grand réseau électrique des États-Unis

Base Power, l'une des startups prometteuses du secteur énergétique américain, a commencé à commercialiser son système de batteries domestiques à grande échelle dans l'Illinois. Cette étape marque non seulement l'expansion de l'entreprise, mais aussi sa première incursion sur le territoire de PJM Interconnection, le plus grand opérateur de réseau électrique du pays. Cette région est récemment confrontée à une grave pénurie d'énergie en raison de la multiplication rapide des centres de données (data-center). C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La zone gérée par l'opérateur PJM, incluant la Virginie du Nord, compte parmi les points les plus denses au monde en matière de centres de données. En raison du manque de nouvelles sources d'énergie et de la hausse de la demande, les prix de gros de l'électricité dans la région ont presque doublé au cours de l'année écoulée. Selon Canary Media, la situation est telle que l'un des plus grands services publics de la région, AEP, menace de quitter le marché.

Centrales électriques virtuelles et approche innovante

Fondée il y a deux ans au Texas, Base Power repose sur l'idée de créer une centrale électrique virtuelle basée sur des batteries résidentielles. La capacité des batteries proposées par l'entreprise commence à 25 kWh, ce qui est supérieur aux produits de nombreux concurrents sur le marché. Il est important de noter que Base Power ne se contente pas de vendre des batteries, mais exige des clients qu'ils achètent l'électricité directement auprès d'elle.

Dans l'Illinois, les tarifs proposés par l'entreprise sont 25 % moins chers que ceux du fournisseur local ComEd. Cela est avantageux tant pour les consommateurs que pour la stabilité du réseau. La startup recharge ses batteries lorsque l'électricité est bon marché et injecte la puissance stockée dans le réseau lorsque la charge augmente et qu'une pénurie d'énergie survient.

Contourner les obstacles bureaucratiques

L'opérateur PJM avait suspendu l'examen des demandes de raccordement de nouvelles sources d'énergie au réseau en 2022, et n'a repris ce processus qu'en avril de cette année. Cependant, grâce à son modèle économique, Base Power parvient à contourner ces files d'attente bureaucratiques. Zach Dell, fondateur et PDG de l'entreprise, explique que comme les batteries sont installées directement dans les foyers, c'est-à-dire sur des points de connexion existants, il n'est pas nécessaire d'attendre une nouvelle autorisation de raccordement au réseau.

Le rythme de développement de l'entreprise attire l'attention des grands investisseurs. Après avoir levé 1 milliard de dollars en octobre lors d'un tour de table mené par Addition, des géants tels qu'Andreessen Horowitz (a16z), Lightspeed Venture Partners et Valor Equity Partners avaient déjà investi 200 millions de dollars dans la startup. Actuellement, Base Power dispose de plus de 500 MWh de capacité de stockage d'énergie au Texas et prévoit désormais d'étendre cette expérience à tout le pays.

Ce projet pourrait devenir un modèle important pour répondre aux besoins croissants en énergie et aux exigences des centres de données, non seulement aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale. La contribution des foyers privés à la stabilité globale du réseau aidera à réduire la dépendance aux centrales électriques traditionnelles à l'avenir.