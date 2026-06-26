La Maison Blanche demande à OpenAI de ralentir le déploiement de son nouveau modèle d'IA

OpenAI, leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a rencontré un obstacle inattendu lors du lancement de son prochain modèle GPT 5.6. L'administration du président américain Donald Trump exige, pour des raisons de sécurité, que le déploiement public de cette technologie soit temporairement suspendu et soumis à un contrôle strict. C'est ce qu'a rapporté The Information en s'appuyant sur ses sources. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Le PDG de l'entreprise, Sam Altman, a informé les employés lors d'une réunion cette semaine que le nouveau modèle ne serait pas distribué ouvertement comme les versions précédentes. Selon lui, GPT 5.6 sera initialement présenté uniquement à un cercle restreint de partenaires. Plus important encore, l'accès de chaque utilisateur à ce modèle sera examiné et approuvé individuellement par le gouvernement.

Contrôle étatique et mesures de cybersécurité

Bien que l'administration Trump ait initialement prôné une politique de non-intervention dans le domaine de l'IA, elle a décidé de renforcer le contrôle fédéral ces derniers mois. Selon les informations, le Bureau du Directeur National du Cyberespace ainsi que l'Office des politiques scientifiques et technologiques travaillent en étroite collaboration avec OpenAI. Ces agences visent à tester les capacités du nouveau modèle à orchestrer des cyberattaques.

Un décret récemment signé par le président des États-Unis exige que les entreprises d'IA soumettent volontairement leurs nouveaux modèles à des tests gouvernementaux avant leur annonce publique. OpenAI opère actuellement sur la base de ces exigences. Si la période de tests restreints s'avère concluante, l'accès au grand public devrait être autorisé dans quelques semaines.

L'expérience d'Anthropic et le niveau de risque

La situation actuelle d'OpenAI ressemble aux actions de son principal concurrent, Anthropic. Anthropic n'avait fourni son modèle puissant, nommé Claude Mythos, qu'à des partenaires sélectionnés dans le cadre du projet Project Glasswing. L'entreprise avait alors argué que la technologie, si elle tombait « entre de mauvaises mains », pourrait causer plus de tort que de bien.

Selon les experts, GPT 5.6 et d'autres modèles avancés pourraient devenir des armes puissantes pour les cybercriminels. Les réseaux neuronaux modernes sont capables non seulement d'écrire des logiciels malveillants, mais aussi de trouver et d'exploiter des vulnérabilités dans des systèmes complexes sans intervention humaine. Cela représente un risque sérieux pour les grandes entreprises et les infrastructures étatiques.

Pour l'instant, les capacités réelles du modèle GPT 5.6 restent secrètes, car il n'a pas encore été étudié par des experts indépendants. Cependant, l'intervention radicale de la Maison Blanche pourrait indiquer que les capacités du nouveau modèle sont nettement supérieures aux précédentes. Pour les utilisateurs et les spécialistes IT ouzbeks, ces restrictions pourraient être le prélude à de nouvelles règles sur le marché mondial de l'IA.