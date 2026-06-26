Forte hausse de la demande de climatiseurs en Europe face à la chaleur anormale : installation jusqu'à 1000 euros

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Forte hausse de la demande de climatiseurs en Europe face à la chaleur anormale : installation jusqu'à 1000 euros

La chaleur anormale observée à travers l'Europe a porté la demande d'équipements climatiques à un niveau record. Cette situation ouvre de nouvelles opportunités de marché pour les principaux fabricants asiatiques, notamment Samsung Electronics, Midea et Mitsubishi Electric. Dans des régions où les climatiseurs étaient auparavant peu répandus, les systèmes de refroidissement deviennent désormais une nécessité vitale. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données de Samsung Electronics, le volume des ventes sur les grands marchés tels que l'Italie, l'Espagne et la France a augmenté avec des chiffres à deux chiffres au cours du premier semestre de cette année. Les experts de l'entreprise expliquent cette dynamique par la prolongation de la saison estivale et l'augmentation stable des températures moyennes. Traditionnellement, les systèmes de refroidissement sont moins installés dans le parc immobilier ancien d'Europe, ce qui a provoqué l'actuelle explosion de la demande.

Pénurie sur le marché et course aux prix

L'entreprise chinoise Midea a signalé un véritable engouement autour de son modèle PortaSplit. Dans certains canaux de vente, ces appareils sont complètement épuisés, et même sur le marché secondaire, leur prix est parfois supérieur à celui des appareils neufs. La vague de chaleur des deux dernières semaines de mai a accéléré les ventes à un rythme sans précédent.

Selon les données statistiques, les ventes de climatiseurs sur les plateformes de commerce électronique en Allemagne ont augmenté de 37 % en mai par rapport à la même période l'année dernière. Le volume des livraisons vers l'Espagne et la France a dépassé les chiffres de l'année précédente de 108 %. Ces chiffres témoignent des efforts des consommateurs européens pour s'adapter au changement climatique.

Coûts d'installation et complexités techniques

En Europe, l'achat d'un climatiseur n'est qu'une partie du problème. Selon Ixbt.com, l'installation de systèmes de refroidissement dans les bâtiments anciens est techniquement complexe et très coûteuse. Les représentants de Midea soulignent que le prix des travaux de montage dans les pays européens peut dépasser 1000 euros, ce qui représente une charge financière plus lourde pour de nombreuses familles que l'achat de l'appareil lui-même.

Comparé à la situation en Ouzbékistan, la situation en Europe semble bien plus complexe. En Asie centrale, et particulièrement dans notre pays, les climatiseurs sont considérés comme des appareils électroménagers standards depuis longtemps, et les services d'installation sont beaucoup moins chers et plus accessibles. En Europe, en raison du manque de spécialistes qualifiés et de règles architecturales strictes, les clients sont contraints d'attendre des semaines pour l'installation.

Selon les experts, à mesure que le réchauffement climatique se poursuit, les géants technologiques asiatiques étendront davantage leur part de marché européen. Mitsubishi Electric et d'autres marques se sont déjà adaptées aux exigences spécifiques de la région et travaillent sur des modèles écoénergétiques et silencieux. Cela pourrait, à l'avenir, modifier l'aspect même des villes européennes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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