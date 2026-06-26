SpaceX domine la course spatiale : 76 vols et zéro erreur

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SpaceX domine la course spatiale : 76 vols et zéro erreur

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, enregistre des résultats sans précédent dans l'industrie spatiale mondiale au cours de la période écoulée de 2026. L'entreprise a non seulement distancé tous ses concurrents en nombre de vols, mais a également réussi à assurer la sécurité et la précision absolues de ses missions. Ces indicateurs ouvrent une nouvelle page dans l'histoire de la cosmonautique moderne. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données statistiques publiées par la publication ixbt.com, SpaceX a effectué un total de 76 vols orbitaux depuis le début de l'année 2026. Le point le plus remarquable est que toutes ces missions se sont achevées avec un succès de 100 %. Aucun accident ou interruption due à une défaillance technique n'a été observé lors du déploiement des charges utiles en orbite.

Concurrence mondiale et domination de SpaceX

À titre de comparaison, les indicateurs globaux de tous les autres opérateurs spatiaux publics et privés du monde sont nettement inférieurs. L'ensemble des autres entreprises et agences ont réalisé 55 missions, dont seules 49 se sont terminées avec succès. Dans six cas, les vols ont échoué ou se sont terminés par des accidents graves.

Ces chiffres montrent que SpaceX effectue à elle seule un volume de travail supérieur à celui de l'ensemble de l'industrie spatiale mondiale. Alors que l'entreprise a dépassé le reste du monde de 38 % en nombre de vols, la différence est encore plus marquée en termes de sécurité et de fiabilité. Alors que le taux d'accident persiste sur le marché mondial, SpaceX maintient sa stabilité.

Nouvelles technologies et perspectives de Starship

Les succès de l'entreprise ne se limitent pas aux vols actuels. Récemment, SpaceX a réussi les tests de mise à feu statique du prototype Ship 40, l'étage supérieur du vaisseau spatial Starship, au complexe Massey's Test Site de son polygone Starbase. C'est une étape cruciale pour des missions futures encore plus vastes et complexes.

De plus, Elon Musk a suggéré des changements dans la stratégie de branding de l'entreprise. Selon lui, SpaceX prévoit d'abandonner le préfixe "Star" pour ses nouveaux produits. Cela pourrait indiquer que l'activité de l'entreprise passe à une nouvelle étape.

Pour les spécialistes et les passionnés de technologie spatiale ouzbeks, ces nouvelles revêtent une importance particulière. Le développement des communications satellitaires mondiales et des systèmes Internet dépend directement du succès des missions de SpaceX. Une telle croissance rapide de l'entreprise contribuera à la baisse du coût des services orbitaux et à une démocratisation accrue des technologies dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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