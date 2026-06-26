La vision de la géologie de Mars change : un vaste système magmatique découvert sur la planète rouge

Des scientifiques de l'Université d'Oxford ont réalisé une nouvelle découverte qui remet en question les visions scientifiques de longue date sur le passé de la planète Mars. Selon les résultats de l'étude publiée dans la revue Nature Astronomy, d'immenses systèmes magmatiques, similaires à ceux de la Terre, ont été identifiés dans les profondeurs de la planète rouge. Cette découverte a été une surprise pour les experts qui considéraient Mars comme une planète géologiquement beaucoup plus simple et « morte ». C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Pendant longtemps, Mars a été classée parmi les planètes à « croûte stagnante ». Contrairement à la Terre, la lithosphère de Mars n'est pas divisée en plaques tectoniques mobiles. Sur Terre, ce sont précisément les processus tectoniques qui assurent le cycle des roches, l'activité volcanique et la formation des continents. C'est pourquoi les scientifiques supposaient que la structure interne de Mars était beaucoup plus simple, mais de nouvelles analyses rejettent cette théorie.

Les chercheurs ont basé leurs conclusions sur les données collectées par la mission InSight de la NASA. Cet appareil a utilisé un sismomètre ultra-sensible enregistrant les tremblements de Mars et les impacts de météorites. L'attention des scientifiques a été attirée par une couche mystérieuse située à environ 24 kilomètres de profondeur, dont l'origine était jusqu'alors inconnue.

Une complexité géologique inattendue

À l'aide de modélisations thermodynamiques et d'analyses statistiques, les scientifiques ont comparé la composition des roches martiennes avec la vitesse de propagation des ondes sismiques. Il s'est avéré que sous cette limite se trouvent des roches riches en fer et en magnésium, tandis que des roches plus légères, avec une teneur élevée en silicium, se situent au-dessus. Une telle stratification ne peut résulter que de processus magmatiques complexes et prolongés.

Selon les auteurs, une telle structure s'est formée suite au refroidissement d'immenses réservoirs de magma souterrains. Lors du refroidissement du magma, les minéraux lourds ont coulé tandis que les fondus plus légers sont remontés. Des processus similaires se produisent sur Terre dans les grands systèmes magmatiques et jouent un rôle crucial dans la formation de la croûte continentale. Cela montre que l'évolution géologique de Mars a été plus proche de celle de la Terre que nous ne le pensions.

Les chercheurs supposent que cette couche pourrait s'étendre sur des centaines, voire des milliers de kilomètres sous l'hémisphère nord de Mars. Si cette information est confirmée, il ne s'agirait pas de foyers volcaniques isolés, mais d'un système magmatique à grande échelle. Cette découverte prouve que des processus géologiques complexes peuvent se développer même sur des planètes sans mouvement de plaques tectoniques.

De nouvelles opportunités pour la vie

Cette nouvelle a une grande importance non seulement pour la géologie, mais aussi pour l'astrobiologie. La tectonique de type terrestre pourrait ne pas être la seule condition nécessaire à la création d'un environnement propice à l'apparition de la vie. Si des processus internes complexes ont eu lieu sur des planètes comme Mars, le nombre de planètes disposant de conditions favorables à la vie dans l'univers pourrait être bien plus élevé que nous ne l'avions imaginé.

Selon ixbt.com, cette étude incite à revoir non seulement le passé de Mars, mais aussi son état actuel. Bien que la surface de Mars semble aujourd'hui froide et sans vie, de telles structures dans ses profondeurs aident à comprendre comment les échanges de chaleur et d'éléments chimiques se sont déroulés tout au long de l'histoire de la planète.