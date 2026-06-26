Les opérateurs les plus rapides et stables sur les autoroutes de la région de Moscou identifiés

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Les opérateurs les plus rapides et stables sur les autoroutes de la région de Moscou identifiés

Les résultats d'une nouvelle étude sur la qualité de l'internet mobile et des communications vocales sur les principales autoroutes et dans les zones rurales autour de la capitale russe ont été publiés. Les analyses menées par l'agence indépendante TelecomDaily ont révélé les capacités réelles des opérateurs de communication de la région. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon TelecomDaily, lors de tests effectués en juin 2026, les experts ont parcouru près de 800 kilomètres le long de huit autoroutes principales de la région de Moscou. Les résultats de l'étude montrent que MegaFon a pris la tête en termes de vitesse de transmission de données. La vitesse de téléchargement moyenne sur le réseau de cet opérateur était de 68,9 Mbps, un chiffre supérieur de 27 % à celui de son concurrent le plus proche.

MegaFon a également enregistré un résultat élevé pour le trafic sortant, c'est-à-dire la vitesse de téléchargement vers le réseau — 22,9 Mbps. Cet indicateur est crucial pour le téléchargement de vidéos sur les réseaux sociaux ou pour passer des appels vidéo. Cependant, d'autres opérateurs ont pris l'avantage en matière de stabilité et de fiabilité de la connexion.

Fiabilité de la communication et latence du signal

Beeline a été désigné leader pour les indicateurs déterminant la continuité et la qualité de la connexion. Le taux de fiabilité de cet opérateur pour le chargement d'une page étalon (test Kepler) a atteint 98,8 %. T2 (anciennement Tele2) a occupé la deuxième place avec 97,6 %, tandis que MegaFon s'est classé troisième avec 97,4 %. Sur le réseau MTS, cet indicateur était de 80,4 %.

Beeline et T2 ont également affiché les meilleurs résultats en termes de latence de transmission du signal (ping). Cet indicateur est extrêmement important pour les jeux en ligne et les applications fonctionnant en temps réel. MTS et MegaFon ont enregistré des résultats légèrement inférieurs dans ce domaine.

Qualité des communications vocales

La situation pour les appels vocaux traditionnels est la suivante :

  • L'opérateur T2 a assuré la disponibilité la plus élevée du réseau de communication ;
  • Beeline a montré les meilleurs résultats en termes de continuité des appels, de vitesse de connexion et de qualité de transmission de la voix.
L'étude montre que la qualité de la communication sur les grandes autoroutes et dans les zones périurbaines dépend directement des investissements des opérateurs dans l'infrastructure. Dans des zones à forte charge comme la région de Moscou, maintenir l'équilibre entre vitesse et stabilité reste le défi principal.

Ces informations peuvent également intéresser les utilisateurs ouzbeks, car des efforts actifs sont déployés dans notre pays pour étendre les réseaux 4G et 5G le long des autoroutes et améliorer la qualité des communications. Cet environnement concurrentiel et ces solutions technologiques sur le marché russe servent de modèle au développement régional des télécommunications.

TechnologieCommunication MobileMegaFonBeelineVitesse Internet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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