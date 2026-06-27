OpenAI pourrait reporter son IPO à 2027 : objectif 1 billion de dollars

Le leader de l'intelligence artificielle OpenAI envisage de repousser son introduction en bourse (IPO) jusqu'en 2027. Auparavant, l'entreprise prévoyait de lancer ses ventes publiques au second semestre 2026. Selon des sources citées par The New York Times, cette décision est portée par le PDG Sam Altman. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Sam Altman maintient une position ferme : OpenAI doit entrer sur le marché avec une valorisation d'au moins 1 billion de dollars. Les consultants de l'entreprise ont proposé deux options à la direction : soit une IPO en 2027 avec une capitalisation massive de 1 billion de dollars, soit une entrée plus précoce mais à un prix inférieur. Altman a jugé la seconde option « totalement inacceptable ». Pour rappel, la dernière valorisation d'OpenAI sur le marché privé s'élevait à environ 730 milliards de dollars.

Situation du marché et expérience de SpaceX

Le report de l'IPO est causé non seulement par les ambitions, mais aussi par l'instabilité du marché technologique. Les consultants ont cité l'exemple de SpaceX d'Elon Musk. Bien que SpaceX ait réalisé une IPO historique atteignant une capitalisation de 1,77 billion de dollars, ses actions sont ensuite tombées de 202 à 153 dollars. Cette situation sème le doute chez les investisseurs quant à la valeur réelle des entreprises d'AI et de haute technologie.

Les indicateurs financiers d'OpenAI restent également contradictoires. En 2025, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 13 milliards de dollars, et ce chiffre devrait être triplé cette année. Cependant, l'entreprise opère toujours à perte. Les fonds principaux sont alloués à la construction d'infrastructures de calcul et aux centres de traitement de données pour l'entraînement des modèles ChatGPT.

Nombre d'utilisateurs et nouvelle stratégie

Parallèlement, on observe un léger ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs de ChatGPT. L'audience s'est stabilisée autour de 900 millions de personnes, alors que l'entreprise visait la barre du milliard. Par conséquent, OpenAI concentre désormais son attention sur les clients corporate :

les investissements dans des projets secondaires comme le générateur de vidéos Sora ont été réduits ;

le développement de produits pour le business a été accéléré ;

l'outil Codex destiné à la programmation est activement développé.

Le projet Codex concurrence actuellement l'outil Claude Code d'Anthropic. Selon Arnaud Fournier, CTO de la filiale DeployCo, le nombre d'utilisateurs de Codex a quintuplé en seulement trois mois, dépassant les 4 millions de personnes par semaine.

Chute des actions de SoftBank

Les nouvelles du report de l'IPO ont porté un coup dur à l'un des plus grands investisseurs d'OpenAI — le holding japonais SoftBank. Suite à ces informations, les actions de SoftBank ont chuté de 13 % en une seule journée. Il s'agit de la plus forte baisse depuis août 2024. D'ici octobre 2026, les investissements totaux de SoftBank dans le projet OpenAI devraient atteindre 65 milliards de dollars.

Selon les analystes, l'entrée d'OpenAI en bourse aurait aidé à établir la valeur marchande transparente des actifs de SoftBank. Désormais, les investisseurs doivent attendre encore quelques années. La question principale demeure : les investisseurs publics sont-ils prêts à miser des sommes aussi colossales sur une entreprise qui perd encore de l'argent mais revendique 1 billion de dollars ?