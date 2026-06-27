L'administration du président américain Donald Trump a décidé d'assouplir les restrictions sur l'utilisation du modèle d'AI Mythos 5, spécialisé dans la cybersécurité et développé par Anthropic. Cette technologie puissante, retirée du marché il y a deux semaines pour des raisons de sécurité, est désormais remise à la disposition de plus de 100 agences gouvernementales et entreprises d'importance stratégique. Cette décision est considérée comme une étape cruciale pour renforcer la capacité des États-Unis à protéger leurs infrastructures critiques contre les cyberattaques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Semafor et Reuters, la nouvelle directive autorise non seulement les entreprises américaines, mais aussi les employés étrangers travaillant dans ces organisations à utiliser le modèle. L'interdiction précédente empêchait même les spécialistes non américains travaillant chez Anthropic d'accéder au modèle, ce qui constituait un obstacle sérieux aux processus internes et à la coopération internationale de l'entreprise.

Mesures de sécurité et confiance rétablie

Le secrétaire au Commerce des États-Unis, Howard Lutnick, a souligné dans une lettre adressée à Tom Brown, directeur des technologies de calcul d'Anthropic, que toutes les mesures de sécurité nécessaires à l'utilisation du modèle ont été prises. Selon le secrétaire, des mécanismes de protection appropriés ont été mis en place pour permettre aux partenaires de confiance d'utiliser le modèle Claude Mythos 5. Cependant, pour l'instant, cette autorisation ne concerne que le modèle Mythos 5, les restrictions sur la version Fable 5 restant en vigueur.

Pour rappel, les modèles Mythos 5 et Fable 5 avaient été retirés du marché après que des chercheurs en sécurité ont découvert que leurs barrières de protection pouvaient être facilement contournées. Le gouvernement craignait que ces modèles ne deviennent des armes pour orchestrer des cyberattaques entre de mauvaises mains. Les experts d'Anthropic ont travaillé durant cette période à l'amélioration des algorithmes de sécurité du modèle.

Anthropic a annoncé sur sa page officielle du réseau social X que la collaboration avec le gouvernement a été efficace. L'entreprise déclare : « Depuis le 12 juin, nous travaillons étroitement avec le gouvernement américain pour rétablir l'accès aux modèles Claude Mythos 5 et Fable 5. Aujourd'hui, le gouvernement nous a informés que nous pouvions fournir Mythos 5, notre modèle de cybersécurité le plus puissant, aux organisations protégeant les infrastructures critiques ».

Course technologique mondiale et importance pour l'Ouzbékistan

Cette décision du gouvernement américain montre sa volonté de maintenir un avantage stratégique dans la course mondiale à l'AI. Les modèles de cybersécurité sont cruciaux non seulement pour la défense, mais aussi pour la stabilité économique. Pour des pays en pleine transformation numérique comme l'Ouzbékistan, la réglementation de telles technologies et leurs conditions d'utilisation pourraient définir le format des coopérations internationales futures.

Actuellement, Anthropic a commencé à fournir le modèle Mythos 5 à un cercle restreint d'organisations. Parallèlement, l'entreprise poursuit les négociations avec le gouvernement pour remettre le modèle Fable 5 sur le marché grand public et élargir l'accès à Mythos 5. Ce processus prouve une fois de plus à quel point l'AI peut être puissante et, simultanément, dangereuse.