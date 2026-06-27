Le gouvernement américain lève l'interdiction du modèle d'IA Claude Mythos 5

Le gouvernement américain a levé le blocage imposé au modèle Claude Mythos 5, développé par Anthropic et considéré comme l'un des systèmes d'IA les plus puissants au monde. Grâce à cette décision, l'entreprise peut désormais proposer sa technologie à plus de 100 institutions américaines, y compris de grandes entreprises et des agences gouvernementales. Cette mesure est perçue comme un geste stratégique visant à apaiser les tensions entre l'administration de Donald Trump et le géant technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il y a deux semaines, le gouvernement américain avait imposé un contrôle à l'exportation sur le modèle Mythos. À l'époque, Amazon et plusieurs autres partenaires avaient averti que ce système pourrait être "piraté" par des acteurs malveillants et utilisé à des fins dangereuses. Dans le cadre des mesures de sécurité, non seulement Mythos, mais aussi son analogue légèrement moins puissant, le modèle Fable 5, avaient été bloqués. Bien qu'aucune information officielle n'ait été communiquée sur le sort du modèle Fable 5, les négociations évoluent positivement.

Protocoles de sécurité et coopération gouvernementale

Dans une lettre adressée à Tom Brown, expert en systèmes de calcul chez Anthropic, le secrétaire au Commerce des États-Unis , Howard Lutnick, a souligné que les précautions nécessaires à l'utilisation du modèle ont été prises. Le ministère note qu'un progrès significatif a été réalisé grâce à des négociations quotidiennes intensives entre le gouvernement et l'entreprise. Désormais, seuls les "partenaires de confiance" auront accès à ce modèle de haute technologie.

Selon l'accord, Anthropic s'est engagé à coopérer étroitement avec le gouvernement américain pour le déploiement de modèles d'IA, l'établissement de normes et le développement de protocoles logiciels spécifiques. De tels mécanismes de contrôle sont jugés cruciaux pour assurer la sécurité nationale et maintenir la suprématie technologique.

Concurrence et restrictions mondiales

Il est intéressant de noter que le jour même où Claude Mythos 5 a été débloqué, OpenAI, le principal concurrent d'Anthropic, a présenté son tout dernier modèle GPT-5.6. Cependant, OpenAI s'est également limité à fournir ce modèle à un nombre restreint de partenaires approuvés par le gouvernement. Cela montre que la course à l'IA ne dépend plus seulement des capacités technologiques, mais se déroule désormais sous contrôle étatique.

Rappelons qu'auparavant, l'administration Trump avait ordonné à Anthropic d'interdire l'utilisation des modèles Fable 5 et Mythos 5 à tous les citoyens étrangers. En réponse, l'entreprise avait complètement fermé l'accès à ces modèles dans le monde entier. Pour l'instant, les nouveaux assouplissements ne concernent que des organisations sélectionnées aux États-Unis, et les restrictions pourraient être maintenues pour les utilisateurs internationaux.

Selon les experts, l'ouverture de modèles puissants comme Claude Mythos 5 sous contrôle gouvernemental déterminera la trajectoire de développement future de l'IA. Ce processus est une tentative de trouver un équilibre délicat entre les innovations technologiques et les intérêts de la sécurité nationale.