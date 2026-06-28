Instagram permet aux utilisateurs de gérer personnellement l'algorithme de recommandation

Le réseau social Instagram travaille à rendre le système de tri du contenu adapté aux intérêts des utilisateurs plus transparent et gérable. Selon une déclaration récente du chef de la plateforme, Adam Mosseri, de nouvelles méthodes de configuration de la fonction "Your Algorithm" apparaîtront bientôt dans l'application. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de déterminer indépendamment quels sujets ils souhaitent voir plus ou moins souvent dans leurs flux. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article .

Instagram avait introduit cette fonction pour la première fois l'année dernière, mais elle devrait désormais être intégrée à toutes les sections principales de l'application. Adam Mosseri a souligné que l'objectif est de transformer l'algorithme, d'une simple ligne dans les paramètres, en un élément central de l'expérience utilisateur. Cela renforcera le contrôle humain sur le contenu proposé par l'AI.

Nouvelles méthodes de gestion de l'algorithme

Plusieurs solutions d'interface sont actuellement en cours de test. Par exemple, lorsque l'utilisateur tire la page vers le bas dans le flux principal (Feed), un menu spécial s'ouvre, permettant de modifier les centres d'intérêt. Des fonctionnalités similaires sont prévues pour la section Reels : en faisant glisser la vidéo vers le haut, l'utilisateur peut exprimer ses préférences ou utiliser des boutons spéciaux sous chaque vidéo pour donner l'instruction "montrer plus de contenu similaire" ou "ne pas montrer".

Cette initiative de la direction d'Instagram devrait répondre aux plaintes de longue date des utilisateurs. Beaucoup se plaignent que l'algorithme affiche trop de vidéos de comptes inconnus auxquels ils ne sont pas abonnés. Dans les commentaires les plus populaires sous le post de Mosseri, les gens continuent de demander : "nous voulons seulement voir les posts des personnes que nous suivons".

Selon ixbt.com, une partie de ces fonctionnalités est actuellement testée auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs. Si certaines fonctions sont lancées publiquement dans les prochains mois, d'autres pourraient ne pas passer les tests et être complètement annulées. Cela fait partie de la stratégie d'Instagram pour retenir les utilisateurs plus longtemps sur la plateforme en leur fournissant uniquement du contenu pertinent.

Cette nouveauté est également importante pour les utilisateurs d'Instagram en Ouzbékistan. L'audience locale se plaint souvent de contenus aléatoires dans la section Reels, parfois incompatibles avec les valeurs culturelles. Grâce à la nouvelle fonction, les utilisateurs pourront filtrer leur environnement numérique et ne conserver que les sujets utiles ou divertissants.

En conclusion, Instagram tente de restaurer la confiance envers la plateforme en confiant le contrôle des algorithmes à l'utilisateur lui-même. Si ces tests réussissent, l'équilibre entre l'AI et la volonté humaine dans la formation des flux des réseaux sociaux passera à un nouveau niveau dans un avenir proche.