Vivo X300e : nouveau flagship équipé d'une batterie 7000 mAh et du Snapdragon 8 Gen 5

Vivo, qui se distingue sur le marché des smartphones par ses solutions technologiques avancées, se prépare à présenter son prochain flagship — le modèle Vivo X300e. L'appareil a déjà obtenu les certifications nécessaires pour sa commercialisation en Chine. Cela indique qu'une concurrence sérieuse devrait émerger sur le marché des appareils mobiles dans les mois à venir. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les données de l'agence de certification 3C, le nouveau smartphone prend en charge une technologie de charge rapide de 90 W. Selon la publication ixbt.com, ce modèle devrait afficher des résultats records non seulement en vitesse de charge, mais aussi en autonomie. En particulier, il est prévu d'équiper l'appareil d'une batterie géante d'une capacité de 7000 mAh.

Caractéristiques techniques et approche de design

Selon les informations d'un insider réputé connu sous le pseudonyme Smart Pikachu, le modèle Vivo X300e sera équipé d'un écran de 6,6 pouces. Cette taille est considérée comme « moyenne » pour les smartphones modernes, offrant un équilibre entre la manipulation à une main et la consommation de contenu. En termes d'apparence, on indique que l'entreprise utilisera son design traditionnel de style « Deco ».

L'un des points forts de l'appareil est son efficacité. Le Vivo X300e fonctionne sur la base du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, qui n'a pas encore été officiellement présenté au grand public. Cette puce assure non seulement des images par seconde élevées dans les jeux, mais offre également une vitesse inédite dans le traitement des algorithmes d'intelligence artificielle.

Optique Zeiss et caméra périscope

Pour les passionnés de photographie, Vivo poursuit une fois de plus sa collaboration avec Zeiss. Le nouveau smartphone disposera d'un système de caméra à trois objectifs. Parmi eux, le téléobjectif périscope revêt une importance particulière, permettant de rapprocher des objets éloignés sans perte de qualité d'image.

Sur le marché des smartphones en Ouzbékistan, la série X de la marque Vivo est bien connue pour ses caméras de haute qualité. La sortie du modèle Vivo X300e devrait faire passer la photographie mobile professionnelle à un nouveau niveau. Bien que le prix et la date de sortie sur le marché mondial n'aient pas encore été dévoilés, les autorisations en Chine confirment que sa présentation est très proche.