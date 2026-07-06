Considéré comme l'un des projets prometteurs de l'industrie aéronautique russe, destiné à l'aviation légère, Baikal le processus de certification de l'avion devrait s'achever d'ici le troisième trimestre 2027. C'est ce qu'a annoncé Dmitri Yadrov, directeur de Rosaviatsia, lors du salon international Innoprom qui se tient à Iekaterinbourg. La fixation de cette échéance s'explique par la nécessité d'assurer pleinement la sécurité des vols régionaux et le niveau de préparation technique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'avion en est actuellement aux dernières étapes de sa certification. L'aspect le plus important du projet est que, d'ici 2027, non seulement l'appareil lui-même, mais aussi le groupe motopropulseur local UZGA, spécialement conçu pour lui, devraient être entièrement testés et obtenir les autorisations officielles. Il s'agira d'une étape importante dans la stratégie de substitution aux importations de l'aviation russe.

Abandonner les anciennes technologies pour de nouvelles opportunités

9 placesl'avion est destiné à remplacer l'An-2, moralement et physiquement obsolète, connu sous le nom de « Kukuruznik ». Selon les experts, le nouveau modèle vise à résoudre le problème du « dernier kilomètre » dans les régions. En d'autres termes, il deviendra le principal moyen de transport reliant les grandes villes aux zones reculées. Pour des pays dotés de vastes territoires et de zones montagneuses comme l'Ouzbékistan, l'expérience du développement de tels équipements d'aviation légère suscite naturellement un intérêt.

Dmitri Yadrov a souligné que la demande pour cet avion sur le marché de l'aviation est déjà formée. À ce jour, des demandes ont été reçues de diverses compagnies aériennes pour la livraison de 69 avions Baikal d'ici 2035. Cet indicateur renforce la confiance dans la viabilité commerciale du projet.

Projets futurs à grande échelle

Le programme de développement de l'aviation légère ne se limite pas au. Selon le plan, la prochaine étape prévoit la certification de l'avion « Osvey », un projet conjoint russo-biélorusse de 19 places. Les essais et la documentation officielle de ce modèle plus grand devraient être terminés d'ici la fin de 2029.

Le projet « Osvey » est également très demandé : les compagnies aériennes ont exprimé le souhait d'acheter 59 de ces appareils d'ici 2035. Ainsi, au cours de la prochaine décennie, la flotte de vols régionaux devrait être radicalement renouvelée. Cela permettra non seulement d'accroître la sécurité du transport des passagers, mais aussi de réduire les coûts logistiques.

En conclusion, il convient de noter que la mise en service de l'avion Baikal est une étape importante vers l'indépendance technologique de l'industrie aéronautique russe. La production locale de toutes les pièces, du moteur au fuselage, servira à assurer la stabilité dans le contexte des sanctions extérieures.