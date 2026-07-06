Des astronomes réexaminent la super-Terre GJ 3378b située à proximité de la Terre

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Des astronomes réexaminent la super-Terre GJ 3378b située à proximité de la Terre

Des astronomes utilisant le télescope Hobby-Eberly aux États-Unis ont réévalué les paramètres de l'exoplanète GJ 3378b, située à une distance relativement proche de la Terre. Les nouvelles données suggèrent que ce corps céleste pourrait être plus similaire à la Terre qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte constitue une étape importante dans la recherche de mondes potentiellement habitables dans l'univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

L'objet GJ 3378b se trouve à environ 25 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation de la Girafe. Il orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus courant dans la Voie lactée. Selon les données mises à jour, la masse de la planète est d'environ 2,3 fois celle de la Terre, et non 5 fois comme estimé précédemment.

Un monde rocheux et une orbite révisée

Cette détermination de la masse est scientifiquement cruciale. Avec 2,3 masses terrestres, il est fort probable que GJ 3378b soit une planète rocheuse solide plutôt qu'une « mini-Neptune » dotée d'une épaisse enveloppe gazeuse. Les scientifiques ont également précisé sa période orbitale : la planète fait le tour de son étoile en 21 jours au lieu de 25.

Cette étude a utilisé l'instrument Habitable-zone Planet Finder. Cet appareil fonctionne par la méthode de la vitesse radiale : lorsque la planète attire légèrement l'étoile par sa gravité, de petites oscillations apparaissent dans le spectre stellaire. Ces micro-décalages permettent de calculer la masse et l'orbite de la planète avec une grande précision.

Les naines rouges représentent environ 70 % des étoiles de notre galaxie. Elles sont froides et peu lumineuses, émettant la majeure partie de leur énergie dans le spectre infrarouge. Par conséquent, l'étude des planètes dans de tels systèmes est essentielle pour comprendre la prévalence des mondes habitables dans l'univers.

Une cible prioritaire pour les recherches futures

Selon ixbt.com, la vérification des données a également intégré les résultats des missions spatiales TESS et Gaia ainsi que d'autres stations d'observation au sol. Néanmoins, la vie autour des naines rouges pourrait faire face à des conditions difficiles : en raison de la proximité de la planète avec son étoile, il existe des risques de rayonnement intense et de perte atmosphérique.

Pour l'instant, GJ 3378b reste une candidate potentielle pour abriter la vie. Cependant, ses caractéristiques précisées en font une cible prioritaire pour les télescopes de nouvelle génération, notamment le James Webb. À l'avenir, les scientifiques prévoient d'analyser directement l'atmosphère de cette planète à la recherche de biomarqueurs, des signes de vie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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