Un conflit judiciaire éclate entre Apple et OpenAI

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Un conflit judiciaire éclate entre Apple et OpenAI

Apple a déposé une plainte contre OpenAI et deux de ses anciens employés. L'entreprise accuse OpenAI d'avoir utilisé des secrets commerciaux d'Apple pour ses développements dans le domaine des appareils grand public.

Selon Reuters, la plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de Californie. Les anciens employés d'Apple, Tang Tan et Chang Liu, y sont également cités comme défendeurs. Apple affirme qu'ils auraient pu obtenir des informations techniques confidentielles et les utiliser au profit d'OpenAI.

D'après The Verge, la plainte d'Apple allègue qu'OpenAI a demandé à d'anciens employés d'Apple des informations sur des projets et des prototypes lors du processus de recrutement. L'entreprise affirme également que Chang Liu a accédé aux systèmes d'Apple pour copier certains fichiers.

Comme le rapporte l'AP, Apple a également mentionné la société io Products dans cette affaire aux côtés d'OpenAI. Cette démarche est liée aux projets d'OpenAI d'entrer sur le marché du matériel informatique.

Selon la plainte d'Apple, l'entreprise avait fait part de ses préoccupations à OpenAI dès février, mais la situation n'a pas été résolue. OpenAI a rejeté les accusations, affirmant ne pas s'intéresser aux données volées.

Aucune décision finale n'a encore été rendue par le tribunal. Les prochaines étapes de l'affaire examineront les preuves fournies par Apple et la position de défense d'OpenAI.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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