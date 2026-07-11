Eldor Shomurodov et Abbos Fayzullayev ont reçu des voitures (vidéo)

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Eldor Shomurodov et Abbos Fayzullayev ont reçu des voitures (vidéo)

Les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov et Abbos Fayzullayev ont reçu une nouvelle distinction. Des voitures leur ont été solennellement remises par B.A. Holding.

Lors de la cérémonie de remise, les clés des nouveaux véhicules ont été offertes aux deux joueurs. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive avec des chants et danses traditionnels.

Une reconnaissance méritée pour les stars de l'équipe nationale

Sur la photo Eldor Shomurodov et Abbos Fayzullayev posent avec les représentants de B.A. Holding devant leurs nouvelles voitures.

Des invités, des organisateurs et un groupe de danse en costumes nationaux étaient également présents à la cérémonie.

Soutien aux participants des éliminatoires de la Coupe du Monde

La cérémonie de remise des voitures est considérée comme un nouvel exemple de l'attention et du soutien apportés aux joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Eldor Shomurodov et Abbos Fayzullayev sont devenus des piliers de l'équipe nationale ces dernières années, contribuant significativement à ses succès.

Un accueil chaleureux des supporters

La nouvelle de la remise des voitures aux joueurs fait l'objet de discussions animées sur les réseaux sociaux. De nombreux fans félicitent les joueurs et leur souhaitent du succès pour les prochains matchs.

Cette cérémonie organisée par B.A. Holding est saluée comme une juste reconnaissance du travail accompli par les joueurs de l'équipe nationale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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