Un cas qui a stupéfié les médecins : une femme enceinte survit après une chute du 7ème étage en Russie

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Un cas qui a stupéfié les médecins : une femme enceinte survit après une chute du 7ème étage en Russie

À Vladivostok, une femme enceinte de 30 semaines est tombée du septième étage. Malgré cela, elle a survécu et aucune fracture n'a été détectée.

La femme de 28 ans ne parvenait pas à dormir la nuit. À ce moment-là, elle a commencé à laver les fenêtres. Alors qu'elle se tenait sur le rebord de la fenêtre, elle a essayé d'atteindre le bord du cadre et est tombée soudainement.

Elle est tombée sur le dos. Les voisins, entendant les cris, ont immédiatement appelé les secours.

Les médecins arrivés sur place ont été stupéfaits par l'état de la femme. Car malgré sa chute du septième étage, elle était capable de bouger.

Les examens effectués à l'hôpital ont révélé de nombreux bleus et contusions. Cependant, aucune fracture n'a été enregistrée.

Le plus important est que la grossesse se poursuit. La femme est actuellement sous surveillance médicale, elle se rétablit et se déplace seule.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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