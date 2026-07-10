La Chine révolutionne l'espace : le premier étage de la fusée Long March 10B récupéré avec succès

L'industrie spatiale chinoise a atteint un tournant historique : pour la première fois, le pays a réussi à faire atterrir le premier étage d'une fusée orbitale (plus précisément sur une plateforme en mer). Le 10 juillet, la fusée de nouvelle génération Long March 10B (CZ-10B), lancée depuis le centre spatial de Wenchang sur l'île de Hainan, a terminé son vol inaugural avec un succès total. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce vol d'essai est crucial non seulement pour la Chine, mais aussi pour l'astronautique mondiale. Environ six minutes après le décollage, le deuxième étage s'est séparé pour poursuivre sa mission. Le premier étage a effectué une descente contrôlée et s'est posé verticalement sur une plateforme maritime dédiée. Selon l'agence Xinhua, il s'agit de la première expérience réussie de récupération d'un étage de fusée orbitale par la Chine.

Innovation technologique et singularité

L'aspect le plus remarquable de cette mission est la méthode de récupération. Les ingénieurs chinois ont utilisé une nouvelle plateforme maritime équipée d'un système de filet pour capturer le propulseur. Selon les déclarations officielles, cette technologie est utilisée pour la première fois dans la pratique mondiale. Cette méthode joue un rôle clé dans l'amélioration de la précision d'atterrissage et la sécurité de la fusée.

La fusée Long March 10B a été développée par l'Institut de recherche sur les technologies de lancement de Chine et est un lanceur à deux étages à ergols liquides. Le premier étage fonctionne à l'oxygène liquide et au kérosène, tandis que le second utilise un mélange d'oxygène liquide et de méthane. Cette solution technique augmente considérablement l'efficacité de la fusée.

Un concurrent digne de la fusée Falcon 9

En termes de caractéristiques techniques, la Long March 10B est très proche de la célèbre fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX. La fusée mesure 63 mètres de long, 5 mètres de diamètre et pèse environ 760 tonnes au décollage. Ces paramètres permettent à la Chine de lancer des charges lourdes en orbite de manière économique et répétée.

Ce succès marque une nouvelle ère dans la stratégie chinoise de conquête spatiale. Jusqu'à présent, seules des entreprises privées américaines, notamment SpaceX dirigée par Elon Musk, maîtrisaient pleinement la technologie de réutilisation des fusées. Désormais, la Chine rejoint ce club prestigieux et fait un pas de géant vers la réduction des coûts des vols spatiaux.

À titre d'information, il s'agissait de la 656e mission de la famille de fusées Long March. Bien que la Chine ait déjà testé des technologies d'atterrissage vertical sur de petits appareils expérimentaux, c'est la première fois qu'un étage complet est récupéré après un véritable vol orbital. Cela servira de base au programme lunaire chinois et aux futurs vols spatiaux lointains.