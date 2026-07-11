Activation du capteur HotSpot caché sur les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50

NVIDIA avait décidé de masquer aux utilisateurs les données de température du GPU HotSpot (point le plus chaud) sur ses cartes graphiques de nouvelle génération GeForce RTX 50. Cependant, des passionnés de technologie ont trouvé un moyen de contourner cette restriction et ont obtenu des informations préoccupantes sur l'état de fonctionnement réel de l'appareil. Cette découverte soulève de sérieuses questions sur la stabilité à long terme des nouveaux processeurs graphiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Initialement, de nombreux experts pensaient que le capteur HotSpot était totalement absent des modèles GeForce RTX 50, car des logiciels de diagnostic populaires comme GPU-Z, HWiNFO et MSI Afterburner ne parvenaient pas à détecter cet indicateur. Selon les informations d'ixbt.com, les experts de la chaîne brésilienne Paulo Gomes ont prouvé que le capteur est présent au niveau matériel, mais simplement bloqué par logiciel.

Pour obtenir ces informations, les passionnés ont utilisé une version modifiée du logiciel NVIDIA MODS (Modular Diagnostic Software), destiné uniquement à un usage interne par NVIDIA. Ce logiciel est généralement utilisé lors du processus de fabrication pour tester les puces graphiques et les modules de mémoire, et n'est pas accessible au public.

Indicateurs de température dangereux

Une carte graphique GeForce RTX 5070 Ti a été choisie pour l'expérience et les résultats se sont révélés inattendus. Alors que les capteurs classiques indiquaient une température du processeur graphique autour de 67-68 degrés, le capteur HotSpot caché a enregistré une température dépassant les 100 degrés, atteignant même 107 degrés. Une telle température élevée est considérée comme critique pour les composants électroniques.

Les experts soulignent qu'une température supérieure à 100 degrés peut entraîner un fonctionnement instable de la carte graphique, des arrêts inattendus ou une baisse des performances. Le pire est qu'un utilisateur lambda ne peut pas identifier l'origine du problème via les logiciels standard, car l'indicateur de température globale semble normal.

Lorsque la carte graphique a été démontée pour déterminer la cause du problème, il est apparu que la pâte thermique appliquée en usine était partiellement sèche. Après avoir remplacé la pâte thermique par une nouvelle, la température du HotSpot est descendue à 100 degrés. Bien que ce chiffre reste élevé, une stabilité dans le fonctionnement de l'appareil a été observée.

Bien que la série NVIDIA GeForce RTX 50, qui arrive également sur le marché, promette des performances élevées, cette situation incite les utilisateurs à la prudence. Si votre carte graphique "gèle" sans raison lors de jeux exigeants ou de tâches graphiques, le problème pourrait provenir de cette surchauffe cachée. Pour l'instant, NVIDIA n'a pas fourni d'explication officielle sur les raisons du blocage de ce capteur.