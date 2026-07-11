Crise inattendue sur le marché informatique : pénurie de puces mémoire en 2027

Pour les utilisateurs du monde entier souhaitant mettre à niveau leur matériel informatique, 2027 s'annonce comme une période particulièrement difficile. Kwak Noh-Jung, PDG de la société sud-coréenne SK hynix, a déclaré que le marché mondial des puces mémoire pourrait faire face à la pénurie la plus grave de son histoire. Cette situation entraînera non seulement une hausse brutale des prix, mais aussi une pénurie de composants. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans une interview accordée à l'agence Reuters, le patron de SK hynix a prédit un déséquilibre entre l'offre et la demande. Selon lui, les capacités des fabricants ne suffiront pas à satisfaire la demande des clients, et cette tendance pourrait se poursuivre même après 2030. De telles prévisions suscitent de vives inquiétudes dans le monde des technologies informatiques.

L'impact de l'IA et de la technologie HBM

La cause principale de cette pénurie mondiale est le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI). Les accélérateurs AI modernes, notamment les produits NVIDIA et AMD, nécessitent de très grandes quantités de mémoire HBM (High Bandwidth Memory) à haute vitesse. La production de puces HBM est un processus beaucoup plus complexe et gourmand en ressources que celle des mémoires vives DDR5 traditionnelles.

Les puces HBM exigent des processus technologiques avancés, des méthodes d'assemblage complexes et davantage de plaquettes de silicium par module fini. Par conséquent, les plus grands fabricants mondiaux — SK hynix, Samsung Electronics et Micron Technology — consacrent une grande partie de leurs capacités à la production de HBM. Cela entraîne une réduction du volume des puces mémoire traditionnelles destinées aux ordinateurs et serveurs classiques.

Prix et conjoncture du marché

La situation du marché est également compliquée par les contrats à long terme entre les grandes entreprises. Comme les géants réservent leurs capacités de production à l'avance, une pénurie de puces se crée pour le commerce de détail et les petits acheteurs. Selon la société d'analyse TrendForce, les prix contractuels des mémoires DRAM ont déjà commencé à augmenter et ce processus devrait se poursuivre.

Cette nouvelle est également importante pour le marché ouzbek, car le prix des composants des ordinateurs portables et personnels entrant dans le pays dépend directement des cotations du marché mondial. La hausse du prix des puces mémoire augmentera considérablement les coûts liés à l'assemblage de nouveaux systèmes ou à la mise à niveau (upgrade) des ordinateurs existants.

En conclusion, alors que les géants technologiques concentrent leur attention sur le secteur lucratif de l'intelligence artificielle, les utilisateurs ordinaires devront faire face à des prix élevés et à des pénuries. Les experts conseillent à ceux qui prévoient de mettre à jour leur matériel informatique de finaliser ce processus avant 2027 ou de se préparer à une hausse des prix à long terme.