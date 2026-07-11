Xabi Alonso s'exprime pour la première fois à Chelsea

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Xabi Alonso s'exprime pour la première fois à Chelsea

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a partagé ses premières impressions après avoir pris ses fonctions au sein du club londonien. Le technicien espagnol a qualifié cette nomination de grand honneur et s'est déclaré prêt à relever les défis complexes qui attendent l'équipe.

Selon Alonso, la pression intense et les défis difficiles sont précisément ce qui rend le football si attrayant.

« C'est un immense honneur pour moi »

Xabi Alonso n'a pas caché sa satisfaction de faire partie d'un club comme Chelsea, doté d'une histoire riche et de grandes ambitions.

« C'est un sentiment incroyable. Tout d'abord, c'est un immense honneur pour moi. Faire partie de l'un des plus grands clubs du monde, une équipe qui a connu un succès immense au cours des dernières décennies, est un privilège énorme », a-t-il déclaré au service de presse du club.

Alonso n'a pas peur des défis

Le nouvel entraîneur a souligné qu'il est conscient que la période à venir au club londonien ne sera pas facile.

« J'attends maintenant avec impatience les défis à venir. Oui, des tâches difficiles nous attendent, mais ce sont précisément ces défis qui constituent l'aspect le plus beau du football », a déclaré Alonso.

Cette déclaration montre que l'entraîneur entame son travail à Chelsea avec de grandes ambitions.

Une nouvelle ère a débuté le 1er juillet

Xabi Alonso a été officiellement nommé entraîneur principal de Chelsea le 1er juillet.

Désormais, les supporters observeront comment le technicien espagnol modifiera le style de jeu du club et à quelle vitesse il parviendra à ramener l'équipe dans la course aux titres.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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