Mission Dragonfly de la NASA : un drone octocoptère résistant à l'atmosphère de Titan en préparation

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Mission Dragonfly de la NASA : un drone octocoptère résistant à l'atmosphère de Titan en préparation

La NASA a franchi une étape importante dans la mission Dragonfly, conçue pour explorer Titan, la plus grande lune de Saturne. Les experts du Laboratoire de physique appliquée (APL) de l'Université Johns Hopkins ont terminé les tests principaux de la structure du futur appareil volant avant la date prévue et sont passés à l'étape suivante de l'assemblage. C'est ce que rapporte le site ixbt.com. rapporte le site.

Actuellement, les ingénieurs ont commencé à installer les systèmes embarqués qui transformeront la structure en un appareil de recherche pleinement opérationnel. Les tests effectués ont confirmé la robustesse de la conception. Dragonfly doit résister à toutes les contraintes liées à la mise en orbite terrestre, au vol spatial de plusieurs années, ainsi qu'à l'entrée et à l'atterrissage dans l'atmosphère extrêmement dense de Titan.

Résistance aux tempêtes de méthane et à la pression

Pour tester la structure face aux charges vibratoires, les ingénieurs ont utilisé des simulateurs de masse spéciaux au lieu d'instruments scientifiques. Pendant les tests, l'appareil a été suspendu à des câbles élastiques pour modéliser la répartition des charges proche des conditions réelles de vol. Cependant, l'une des étapes les plus cruciales a été le test d'étanchéité, un processus rarement utilisé pour les engins interplanétaires.

Le fait est que, contrairement à la plupart des missions spatiales, Dragonfly doit fonctionner dans l'atmosphère dense de Titan. Ici, la pression atmosphérique est 1,5 fois supérieure à celle de la Terre et la température descend jusqu'à −179 degrés. De l'air a été injecté dans la structure pour détecter la moindre fuite, car tout défaut pourrait nuire au régime thermique de l'appareil. Les experts soulignent que les résultats ont dépassé les attentes.

Équipement technique et système de communication

Actuellement, les éléments de puissance, les faisceaux de câbles et les systèmes électriques sont en cours d'installation sur la structure. Plus tard, les instruments scientifiques, l'avionique et l'isolation thermique seront ajoutés. L'un des éléments les plus remarquables de l'appareil est l'antenne à haut gain d'un diamètre d'environ 90 centimètres. C'est grâce à cet équipement que les données scientifiques collectées seront transmises à la Terre.

Il est à noter que l'antenne se replie automatiquement en position de protection avant chaque vol pour éviter tout dommage dû aux vibrations. Après l'atterrissage, elle est remise en position de travail pour établir la communication avec le centre de contrôle. Ce système assure un échange de données ininterrompu dans des conditions extrêmement complexes.

Dragonfly sera le premier appareil volant multi-rotors (octocoptère) de l'histoire à explorer la surface d'un autre corps céleste. Grâce à l'atmosphère dense de Titan, il pourra effectuer de nombreux vols au-dessus de différentes régions de la lune. L'objectif principal de la mission est d'étudier la géologie, la composition chimique et les conditions potentiellement favorables à l'apparition de la vie sur Titan. Le lancement de ce projet colossal est prévu pour 2028.

NASADragonflyTitanКоинотТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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