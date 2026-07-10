Samsung entre sur le marché des processeurs pour PC : détails du projet Gaia

Le géant technologique sud-coréen Samsung se prépare à conquérir un nouveau segment dans le monde de l'électronique. L'entreprise a commencé à développer des puces de calcul spécialisées pour les ordinateurs personnels, conçues pour étendre les capacités de l'IA. Cette étape permet à Samsung de sortir du cadre traditionnel des modules de mémoire et des processeurs pour smartphones, afin de rivaliser avec des géants comme NVIDIA et Qualcomm sur le marché du matériel informatique haute performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par la publication Nate, le nouveau projet est mené sous le nom de code Gaia. Ces processeurs sont principalement spécialisés dans l'accélération des tâches liées à l'IA, et leur production de masse devrait débuter en 2025. Cela fait partie de la stratégie de Samsung visant à utiliser plus efficacement la capacité de ses propres usines de semi-conducteurs.

Les nouvelles puces seront fabriquées sur la base d'un processus technologique moderne de 4 nm. La caractéristique principale des processeurs Gaia est leur architecture NPU (unité de traitement neuronal) optimisée. Ce bloc permet d'effectuer des opérations complexes liées à l'IA sur les ordinateurs directement sur l'appareil (au niveau local), sans avoir recours à des serveurs cloud.

Nouvelles opportunités pour l'Edge AI et la robotique

Les premiers prototypes développés par Samsung ont déjà été fournis à plusieurs clients majeurs pour des tests. Bien que les noms de ces partenaires ne soient pas encore divulgués, les experts prédisent que les puces Gaia seront largement utilisées dans les ordinateurs de la catégorie Edge AI. Ces systèmes ne nécessitent pas de connexion Internet permanente et traitent les données en temps réel.

De plus, les nouveaux processeurs devraient jouer un rôle important dans le Physical AI, c'est-à-dire dans la robotique et les systèmes de contrôle autonome. Pour les robots et les appareils sans pilote, la vitesse de prise de décision est vitale, et les puces Samsung visent précisément à répondre à ce besoin. Cela pourrait également conduire à une baisse des prix des solutions industrielles intelligentes à l'avenir pour des marchés en phase de modernisation technologique.

Pour l'instant, les spécifications techniques complètes des puces Gaia restent secrètes. Cependant, l'entrée de Samsung sur ce marché contribuera sans aucun doute à réduire la pénurie mondiale de processeurs et à accélérer l'innovation dans le segment des PC. L'entreprise transfère désormais son expérience des puces pour smartphones Exynos et des technologies de mémoire vers les systèmes de bureau.