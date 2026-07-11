Thierry Henry rend une visite surprise au vestiaire de l'équipe de France

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Thierry Henry rend une visite surprise au vestiaire de l'équipe de France

La légende du football français Thierry Henry a fait irruption dans le vestiaire des "Bleus" pour féliciter les joueurs après leur victoire convaincante 2-0 contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Le champion du monde 1998 a chaleureusement salué le capitaine Kylian Mbappé et n'a pas caché son admiration pour le jeu déployé par les hommes de Didier Deschamps. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement consultant pour la télévision américaine, Henry a rejoint l'intimité de l'équipe après la rencontre au stade de Boston. Il a été accueilli chaleureusement par des stars comme Ousmane Dembélé, Malo Gusto et Lucas Hernandez. Henry ne s'est pas contenté de félicitations, il a également partagé ses analyses professionnelles sur la progression tactique de l'équipe.

Supériorité défensive et jeu sans ballon

Bien que le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France reconnaisse toujours la maîtrise technique de l'équipe, il a cette fois mis l'accent sur un autre aspect. Selon Henry, le pressing agressif de l'équipe après la perte du ballon et sa capacité à "étouffer" l'adversaire dans son propre camp sont les facteurs clés de cette victoire.

"Pour être honnête, les gars, je ne sais même pas quoi vous dire. Avec le ballon, vous êtes incroyables comme toujours. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est la capacité de l'équipe à récupérer le ballon. Maintenir l'adversaire dans sa propre moitié de terrain, ne pas les laisser respirer, c'est de la pure maîtrise", a souligné Henry lors d'une interview accordée au service média de l'équipe.

L'ancien attaquant a également salué l'ambiance au stade et le soutien des supporters. Selon lui, une telle ferveur donne une force supplémentaire aux joueurs sur le terrain. Cependant, Henry a appelé l'équipe à ne pas se relâcher, rappelant que l'objectif principal est encore devant eux.

La demi-finale n'est pas la ligne d'arrivée

"Nous ne sommes qu'en demi-finale pour l'instant. C'est un très beau résultat, ne vous méprenez pas, mais nous voulons aller jusqu'au bout. L'objectif est de ramener la coupe à Paris", a ajouté l'attaquant légendaire. Ses mots ne manqueront pas de motiver davantage les joueurs avant les matchs décisifs.

Lors de sa visite, Henry a également discuté avec son joueur des Jeux Olympiques de Paris 2024, Manu Koné, et a échangé son maillot avec Michael Olise. Cette visite, accompagné d'André-Pierre Gignac, a démontré une fois de plus l'unité interne de l'équipe de France et le lien fort entre les générations. Selon Ixbt.com, de telles rencontres motivationnelles ont un impact positif sur le moral de l'équipe.

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Jahongir Tursunov
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