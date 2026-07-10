Motorola Edge 70 Max : équipé d'une batterie de 7100 mAh et du Snapdragon 8 Gen 5

La marque Motorola, qui renforce sa position sur le marché des smartphones, se prépare à une nouvelle révolution technologique. Selon de nouvelles informations fournies par le célèbre insider Roland Quandt, le futur modèle Motorola Edge 70 Max devrait battre tous les records du secteur grâce à ses caractéristiques techniques, notamment sa capacité de batterie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale de l'appareil est son immense batterie de 7100 mAh. Alors que les smartphones phares modernes se limitent généralement à une source d'alimentation d'environ 5000 mAh, Motorola vise à offrir aux utilisateurs la possibilité d'une utilisation active pendant plusieurs jours. Selon la publication ixbt.com, ce modèle prendra en charge non seulement la capacité, mais aussi la technologie de charge sans fil magnétique.

Écran extrême et plateforme puissante

Le Motorola Edge 70 Max cherche également à impressionner les utilisateurs sur le plan visuel. Le smartphone sera équipé d'un écran Extreme AMOLED de 6,82 pouces. Ces types d'écrans se distinguent par une luminosité élevée, une précision des couleurs et une efficacité énergétique. À l'intérieur, l'appareil sera doté du tout dernier et plus puissant chipset Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm.

En ce qui concerne les capacités de l'appareil photo, Motorola n'a fait aucun compromis. Selon les informations, l'appareil photo principal du smartphone sera équipé d'un capteur Sony Lytia 710 de 50 mégapixels. Ce capteur de Sony permet de prendre des photos de haute qualité et riches en détails, même dans des conditions de faible luminosité. Cela rend l'appareil attrayant pour les amateurs de photographie mobile.

Une source fiable et une nouveauté attendue sur le marché

Roland Quandt, qui a diffusé ces informations, est connu dans le monde de la technologie pour ses prédictions précises. Il avait déjà révélé avec exactitude le design et les prix d'appareils populaires tels que la GoPro 9 Black, la GoPro 10 Black et le Samsung Galaxy Z Fold 4 avant leur présentation officielle. Par conséquent, les informations sur le Motorola Edge 70 Max sont considérées comme très probablement proches de la réalité.

Bien que l'entreprise ait déjà lancé une campagne de teasing pour le nouveau modèle, la date de présentation officielle et le prix de l'appareil restent secrets. Compte tenu du fait que la marque Motorola s'est déjà fait connaître sur le marché pour ses modèles abordables et de qualité, il ne fait aucun doute que le modèle Edge 70 Max suscitera un grand intérêt parmi les passionnés de technologie locaux.