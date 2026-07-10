L'Union européenne menace Meta d'une amende à cause de Facebook et Instagram

La Commission européenne a formulé de graves accusations contre Meta, exigeant une refonte radicale des fonctionnalités addictives des réseaux sociaux Facebook et Instagram. À défaut, le géant technologique s'expose à de lourdes sanctions financières. Ces mesures sont prises dans le cadre de la loi sur les services numériques (DSA) de l'Union européenne. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon les conclusions de la Commission européenne, Meta nuit à la santé humaine en utilisant des algorithmes conçus pour maintenir les utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps possible. Sont notamment critiqués le défilement infini (infinite scroll), la lecture automatique des vidéos (autoplay), les notifications constantes et un système de recommandations hyper-personnalisées. Ces fonctionnalités placeraient le cerveau de l'utilisateur en mode « autopilote », favorisant une utilisation compulsive et incontrôlée des réseaux sociaux.

Santé mentale et protection des mineurs

Les enquêtes ont révélé que Meta n'a pas suffisamment évalué les risques que ses plateformes font peser sur la santé physique et mentale des utilisateurs, en particulier les mineurs et les personnes vulnérables. L'accusation de la Commission stipule que l'entreprise a ignoré les preuves concernant le temps passé par les adolescents sur Instagram et Facebook pendant la nuit. Il a été constaté que des formats comme Reels et Stories renforcent le sentiment de dépendance chez les jeunes.

Selon les informations d'ixbt.com, les outils de gestion du temps introduits par Meta se sont révélés inefficaces. Les restrictions activées par défaut pour les adolescents sont facilement contournables et ne réduisent pas significativement le temps d'utilisation réel. Par conséquent, l'Union européenne exige que l'entreprise désactive l'autoplay et le défilement infini dans les paramètres par défaut, et qu'elle mette en œuvre des algorithmes axés sur la sécurité plutôt que sur l'engagement des utilisateurs.

Conséquences financières et pression mondiale

Si les conclusions de la Commission européenne sont confirmées, Meta pourrait se voir infliger une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d'affaires mondial annuel, ce qui représenterait des milliards de dollars de pertes. L'entreprise dispose actuellement d'un délai pour examiner les preuves présentées et fournir une réponse officielle.

Il convient de noter qu'il s'agit de la deuxième conclusion grave émise par l'UE contre Meta cette année. En avril, la Commission avait déjà accusé l'entreprise de ne pas avoir réussi à limiter l'accès des enfants de moins de 13 ans à la plateforme. Aux États-Unis, Meta fait face à des accusations similaires : quatre États réclament 1,4 billion de dollars d'amende pour avoir négligé la sécurité des jeunes.

Ces questions sont également pertinentes pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car Instagram et Facebook sont les réseaux sociaux les plus populaires du pays. Ces changements en Europe pourraient, à l'avenir, entraîner une modification des interfaces et des algorithmes des réseaux sociaux dans le monde entier, y compris dans notre région.