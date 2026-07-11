Décision inattendue d'Apple : la production de l'iPhone 17 sera fortement réduite

Apple a apporté des changements majeurs à ses plans de production pour l'iPhone 17, attendu l'année prochaine. Selon les dernières informations, le géant technologique a été contraint de réduire le volume de production du modèle de base d'environ un tiers par rapport aux prévisions initiales. Cette décision est directement liée aux changements économiques sur le marché des smartphones et à la hausse du prix des composants. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'insider Fixed Focus Digital, Apple prévoyait initialement de réduire la charge des lignes de production de 15 %. Cependant, au cours de cette semaine, ce chiffre a été porté à 33 %. Une mesure aussi radicale témoigne de changements significatifs dans la stratégie de l'entreprise pour l'année à venir.

Le prix des modules de mémoire devient le problème principal

La hausse excessive du prix des puces mémoire (RAM et mémoire flash) est citée comme la raison principale de cette réduction de production. Comme Apple utilise des modules de mémoire de haute qualité et rapides dans ses appareils, la volatilité des prix sur le marché des composants affecte considérablement le coût de revient du smartphone. Pour le modèle de base iPhone 17, cette situation entraîne une baisse de la rentabilité.

Il convient de noter que les modèles haut de gamme, tels que l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, ne sont pas encore confrontés à de telles restrictions. Les versions Pro assurent une marge élevée pour l'entreprise, c'est-à-dire que la différence entre leur coût de revient et leur prix de vente est plus importante. Par conséquent, la hausse du prix des composants ne nuit pas autant à la rentabilité des modèles phares qu'au modèle de base.

Politique tarifaire et changements futurs

Selon ixbt.com, bien qu'Apple ait récemment augmenté les prix de ses ordinateurs et tablettes, l'entreprise tente de maintenir la stabilité des prix sur le segment des smartphones. Cependant, la hausse du coût des composants pourrait ne pas permettre de maintenir les prix bas pendant longtemps. Les experts prédisent que les prix des smartphones augmenteront considérablement à partir de la série iPhone 18.

Compte tenu de la forte demande pour les smartphones iPhone, une réduction du volume de production pourrait entraîner une pénurie de modèles de base ou des prix supérieurs aux attentes officielles à l'avenir. Pour l'instant, Apple n'a pas fait de commentaire officiel sur ces informations.

À titre informatif, il convient de noter que Fixed Focus Digital, qui a diffusé cette nouvelle, a déjà fourni des informations précises sur les produits Apple par le passé. Il est notamment connu pour ses fuites concernant le design de l'iPhone SE4 et l'arrêt du projet de smartphone pliable de l'entreprise.