Chance inattendue : Un client reçoit un Ryzen 7 9800X3D flambant neuf au lieu d'un Ryzen 7 7800X3D

Dans le monde de la technologie informatique, nous entendons souvent parler de clients victimes de fraudes, recevant des appareils bon marché ou défectueux au lieu de produits coûteux. Cependant, un incident récent en Ukraine a prouvé le contraire : un utilisateur de Reddit a reçu un modèle beaucoup plus cher et plus puissant que le processeur qu'il avait commandé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un utilisateur enregistré sous le pseudonyme jackinets sur le forum Reddit a déclaré avoir commandé un processeur AMD Ryzen 7 7800X3D dans un magasin local. Bien que ce modèle soit l'une des puces les plus populaires parmi les passionnés de jeux, le produit livré a surpris tout le monde. En ouvrant la boîte, l'acheteur a découvert le tout dernier modèle, plus puissant, d'AMD : le Ryzen 7 9800X3D.

Selon la publication ixbt.com, l'acheteur a payé 14 075 hryvnias (environ 350 dollars) pour la version OEM (sans boîte, processeur seul) du Ryzen 7 7800X3D. Cependant, le prix actuel du Ryzen 7 9800X3D dans ce même magasin est d'environ 19 500 hryvnias (environ 475 dollars). Ainsi, l'acheteur a réalisé un profit de 125 dollars sans aucun paiement supplémentaire.

Erreur du vendeur et différences techniques

Sur les photos publiées par l'utilisateur sur les réseaux sociaux, on voit clairement que le bon de commande indique Ryzen 7 7800X3D, mais que le processeur lui-même porte la mention Ryzen 7 9800X3D. Cette situation est très probablement due à la négligence d'un employé de l'entrepôt ou à une erreur technique dans le système de tri des produits.

Le Ryzen 7 9800X3D est le processeur de dernière génération d'AMD conçu pour les jeux, basé sur l'architecture Zen 5. Comparé à la génération précédente Ryzen 7 7800X3D, la nouvelle puce offre des performances nettement supérieures dans les jeux grâce à une fréquence d'horloge plus élevée et un système de mémoire cache amélioré (2e génération 3D V-Cache).

Sur le marché, la différence de prix entre ces processeurs est également significative. Le Ryzen 7 9800X3D est actuellement l'un des produits les plus rares, et son prix réel sur le marché est souvent bien supérieur au prix conseillé. Par conséquent, l'acheteur ukrainien a non seulement économisé de l'argent, mais a également obtenu la technologie la plus moderne.

Cet incident a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs qualifient cela de « fraude inversée ». Habituellement, si les boutiques en ligne découvrent une telle erreur, elles peuvent demander le retour du produit, mais si l'acheteur a déjà installé le processeur et commencé à l'utiliser, il est juridiquement difficile de le récupérer.