Une caissière de supermarché retenue en otage pendant 11 heures à Berlin

En Allemagne, une caissière a été prise en otage et retenue pendant près de 11 heures dans un supermarché de Berlin. C'est ce qu'a rapporté Euronews.

Selon les informations, l'incident a eu lieu le soir du 10 juillet. Le suspect est entré dans le supermarché et a pris en otage la femme travaillant à la caisse en la menaçant avec un couteau.

Des forces spéciales, des ambulances et des pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Les négociateurs de la police ont tenté de résoudre la situation pacifiquement, mais le matin du 11 juillet, une unité spéciale a mené une opération pour libérer la femme et arrêter le suspect.

Selon les premières informations, un pistolet à impulsion électrique a été utilisé lors de l'arrestation. Les autres employés du supermarché ont été évacués en toute sécurité pendant l'incident.

La police mène actuellement une enquête pour déterminer les causes de l'incident et savoir s'il existait une relation préalable entre le suspect et la victime.