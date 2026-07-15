Honor se prépare à présenter le premier smartphone au monde doté d'une caméra robotisée

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Honor se prépare à présenter le premier smartphone au monde doté d'une caméra robotisée

La société chinoise Honor finalise le développement de son nouveau flagship, le Honor Robot Phone, qui devrait révolutionner le marché des appareils mobiles. Cet appareil a passé avec succès la certification du régulateur chinois 3C, révélant ainsi les premières informations officielles sur ses capacités techniques. La particularité principale du smartphone réside dans son module de caméra mobile, c'est-à-dire robotisé, une technologie unique sur le marché mondial à ce jour. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les documents de certification, cet appareil, portant le numéro de modèle APH-AN00, prend en charge un système de charge ultra-rapide de 120 W. Cela permet aux utilisateurs de recharger complètement l'appareil en quelques minutes seulement. Selon la publication ixbt.com, la première officielle du nouveau flagship est prévue pour le mois d'août de cette année.

Caméra robotisée et capacités d'IA

L'aspect le plus remarquable du Honor Robot Phone est son module de caméra doté d'un système de stabilisation à trois axes et capable de se déplacer avec quatre degrés de liberté (4DoF). Ce système permet à la caméra de pivoter, de s'incliner et de s'avancer de manière autonome. Grâce aux algorithmes d'IA, la caméra peut suivre automatiquement les objets et effectuer des fonctions de panoramique, inclinaison et zoom (PTZ).

Par ailleurs, des initiés partagent des informations intéressantes sur les capacités optiques de l'appareil. On suppose que le Honor Robot Phone sera le premier smartphone de l'histoire de la marque à être équipé de deux capteurs de 200 MP. Le travail sur la qualité du rendu des couleurs et les effets cinématographiques a été réalisé en collaboration avec les experts de la célèbre marque ARRI.

Haute performance et processeur de nouvelle génération

Le « cœur » interne du smartphone est la toute dernière plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Fabriquée selon un processus technologique de 3 nm, cette puce est nettement plus efficace que la génération précédente. En particulier, le nouveau processeur augmente les performances de 20 % et la vitesse de traitement des tâches d'IA de 37 %.

  • L'efficacité énergétique est améliorée de 35 % ;
  • La vitesse de traitement graphique a considérablement augmenté ;
  • Possibilité d'éditer des images en temps réel grâce à l'IA.
Ces innovations technologiques devraient renforcer la position de la marque Honor non seulement sur le marché ouzbek, mais aussi sur le marché mondial des smartphones. Le système de caméra robotisée ouvre de nouveaux horizons, en particulier pour les utilisateurs passionnés de photographie mobile et de vidéo-blogging. Bien que le prix exact et la date de sortie internationale ne soient pas encore connus, la présentation d'août apportera toutes les réponses.

HonorSmartphoneTechnologieCaméra RobotiséeSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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