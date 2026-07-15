Emiliano Martinez en conflit avec Aston Villa : le gardien veut rejoindre la Juventus

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Emiliano Martinez en conflit avec Aston Villa : le gardien veut rejoindre la Juventus

Le gardien titulaire de l'équipe nationale d'Argentine et d'Aston Villa, Emiliano Martinez, a décidé de prendre un tournant radical dans sa carrière. Mécontent de sa situation au sein du club anglais, le champion du monde a entamé des démarches pour rejoindre la Juventus lors du mercato estival. Cette décision intervient alors que les relations entre la direction du club de Birmingham et le joueur se sont refroidies. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon La Gazzetta dello Sport, les liens entre le portier surnommé « Dibu » et Aston Villa ont atteint un point de rupture. Bien que le club ait publiquement déclaré qu'il ne vendrait pas sa star, cette position ne convient pas à Martinez. Par l'intermédiaire de ses agents, le joueur a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de rester à Villa Park et qu'il était prêt à faire pression pour rejoindre le géant turinois.

L'intérêt des Turinois et le prix du transfert

La Juventus suit de près les événements entourant le gardien argentin. Les « Bianconeri » s'intéressent depuis longtemps à l'expérience et à la mentalité de gagnant de Martinez. Ils considèrent le gardien de 31 ans comme le candidat idéal pour l'Allianz Stadium. Parallèlement, le club turinois étudie également la candidature de Guglielmo Vicario comme alternative.

Il est intéressant de noter qu'Aston Villa a fixé un prix de 12 millions d'euros pour son gardien titulaire. Bien que le club le présente comme un élément indispensable de l'équipe, un prix relativement bas suggère que la direction est prête à négocier si une offre appropriée arrive. Cela pourrait être une aubaine pour la Juventus.

Un passé conflictuel et un nouveau défi

Ce n'est pas la première fois que des tensions apparaissent entre Martinez et Aston Villa. Auparavant, à la fin de la saison 2024-2025, le gardien avait déjà tenté de quitter le club, allant même jusqu'à faire ses adieux aux supporters. À l'époque, après l'échec de son transfert à Manchester United, il avait été contraint de rester, mais ses relations avec l'entraîneur Unai Emery s'étaient quelque peu dégradées.

La saison dernière, Emiliano Martinez a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues, contribuant grandement à la quatrième place d'Aston Villa en Premier League et à la qualification pour la Ligue des champions. Malgré cela, il préfère poursuivre sa carrière en Serie A italienne. L'issue des négociations entre les parties est désormais au centre de l'attention de toute la communauté du football.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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