Des citoyens russes arrêtés pour avoir lu la Bible à Sainte-Sophie

Deux citoyens russes ont été arrêtés par les forces de l'ordre pour avoir lu la Bible dans la célèbre mosquée Sainte-Sophie à Istanbul, en Turquie. Ils ont été placés dans un centre de rétention pour étrangers en attente d'une éventuelle expulsion.

Il a été rapporté que Viktoria, 35 ans, et Igor, 32 ans, venus de Moscou pour des vacances, ont visité la mosquée Sainte-Sophie le 14 juillet. Sur place, Igor a ouvert la Bible qu'il avait apportée avec lui et a commencé à lire.

Le couple a déclaré que des personnes présentes les ont ensuite arrêtés et escortés hors de l'enceinte de la mosquée. Ils ont ensuite été conduits au poste de police du district de Fatih.

La police d'Istanbul a confirmé l'arrestation du couple suite à cet incident. Le rapport officiel indique qu'ils sont soupçonnés d'« incitation à la haine ou à l'hostilité au sein de la population ».

Les touristes russes n'ont pas été autorisés à retourner à leur hôtel. Ils ont été transférés dans un centre spécial pour étrangers situé dans le district d'Arnavutköy à Istanbul, où ils attendent leur expulsion.

Dans sa déclaration, Igor a indiqué que sa femme et lui sont détenus séparément, qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps et qu'ils se sentent mal.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, le consulat général de Russie à Istanbul suit la situation. Les diplomates ont établi un contact avec l'avocat des citoyens arrêtés.