L'IA Suno accusée de vol de données sur YouTube et d'autres plateformes

Une nouvelle controverse éclate autour du service d'IA spécialisé dans la création musicale, Suno. Des données issues d'une cyberattaque révèlent que l'entreprise pourrait avoir utilisé illégalement des dizaines de milliers de fichiers audio protégés par le droit d'auteur provenant de YouTube Music, Deezer et d'autres plateformes majeures pour entraîner ses algorithmes. Cette affaire constitue un test sérieux non seulement pour l'éthique technologique, mais aussi pour la législation mondiale sur le droit d'auteur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon 404 Media, un pirate informatique a réussi à accéder au code source interne de l'entreprise en obtenant les identifiants d'un employé de Suno. Les documents obtenus révèlent que le système de Suno a utilisé le "scraping" (collecte automatique) pour extraire des données de bibliothèques musicales accumulées sur des décennies, du portail Genius, de banques d'audio et même de flux RSS de podcasts.

Débat sur le droit d'auteur et le "fair use"

La direction de Suno avait précédemment admis entraîner ses modèles sur des données accessibles publiquement sur Internet. L'entreprise tente de justifier cela par la doctrine du "fair use" (usage loyal) du droit américain. Cependant, les grands studios d'enregistrement et les labels musicaux sont en désaccord total. Ils affirment que la collecte de données en contournant les systèmes de protection de plateformes comme YouTube constitue une violation flagrante du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) et des conditions d'utilisation.

Ce problème ne se limite pas à Suno. Son principal concurrent, le service Udio, fait face à des accusations similaires. Il est intéressant de noter que Google, propriétaire de YouTube, a lui-même été poursuivi par des éditeurs de livres pour vol de propriété intellectuelle. Cette chaîne d'événements montre à quel point la question des sources de données est complexe dans l'industrie de l'IA.

Données des utilisateurs en danger

La cyberattaque ne s'est pas limitée aux codes techniques. Il s'avère que l'attaquant a également eu accès aux adresses e-mail, numéros de téléphone et à une partie des cartes bancaires des clients via le système de paiement Stripe. Cela signifie que les données personnelles de millions d'utilisateurs du service sont en danger.

Suno n'a pas officiellement averti ses utilisateurs de cette faille de sécurité majeure survenue en novembre 2025. Les représentants de l'entreprise se contentent de qualifier l'incident d'"incident de sécurité limité et rapidement résolu". Cependant, des experts indépendants craignent que la situation ne soit beaucoup plus grave.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs, car des services comme Suno et Udio gagnent en popularité parmi les créateurs de contenu locaux. Si les procédures judiciaires aboutissent en faveur des labels, les activités de ces plateformes pourraient être restreintes ou leurs prix d'abonnement pourraient augmenter considérablement. Pour l'instant, la lutte entre les géants technologiques et les détenteurs de droits d'auteur entre dans une nouvelle phase.