Microsoft corrige un nombre record de vulnérabilités : l'IA à la rescousse

Microsoft a annoncé des mises à jour record pour corriger des failles de sécurité dans ses produits logiciels, notamment Windows et Office. Le plus grand ensemble de correctifs de l'histoire de l'entreprise attire l'attention des experts du secteur, non seulement par son ampleur, mais aussi par les technologies utilisées pour identifier ces vulnérabilités. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations publiées par Krebs on Security, le géant technologique a réussi à corriger un total de 570 vulnérabilités dans le cadre de son traditionnel « Patch Tuesday ». Ce chiffre constitue un record historique pour l'entreprise, et les experts de Microsoft soulignent que les capacités de l'intelligence artificielle (AI) ont été largement utilisées pour atteindre cette efficacité.

Au moins deux des vulnérabilités identifiées sont de type « zero-day ». Cela signifie que des pirates informatiques avaient déjà commencé à exploiter ces failles avant que Microsoft ne les découvre et ne développe un correctif. De telles menaces sont considérées comme les plus graves pour la sécurité des systèmes, car les utilisateurs sont restés totalement vulnérables pendant un certain temps.

Vulnérabilités critiques et avertissements des agences gouvernementales

Parmi les défauts corrigés, une erreur critique dans Windows Server se distingue particulièrement. Ce bug permet aux pirates d'élever leurs privilèges d'utilisateur standard au niveau d'administrateur système. Cela aurait pu donner aux attaquants un contrôle total sur l'ensemble du réseau de l'entreprise.

Une autre vulnérabilité dangereuse concerne le serveur de partage de fichiers SharePoint, et l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a averti que des pirates utilisent déjà cette faille pour attaquer diverses organisations. Étant donné que de nombreuses organisations publiques et privées utilisent ces plateformes, il est crucial de mettre à jour les systèmes immédiatement.

Selon Pavan Davuluri, responsable de la division Windows chez Microsoft, à mesure que les modèles d'intelligence artificielle se développent, les défenseurs découvrent plus rapidement les erreurs cachées dans les codes logiciels. « À mesure que l'AI nous aide à identifier davantage de problèmes, il deviendra naturel pour les clients de voir encore plus de correctifs dans les mises à jour mensuelles », a-t-il souligné.

Risques cachés dans les anciens codes

Selon les experts, certaines parties du code du système d'exploitation Windows ont été écrites il y a des décennies, et les vulnérabilités qu'elles contiennent pourraient être restées « dormantes » pendant des années. Les algorithmes d'AI modernes font preuve d'une grande efficacité pour détecter ces erreurs complexes, difficiles à repérer par l'œil humain.

Grâce à cette mise à jour massive, Microsoft a non seulement éliminé les risques actuels, mais a également marqué le début d'une nouvelle ère dans le domaine de la cybersécurité. Désormais, la course entre les pirates et les ingénieurs en sécurité se déplace sur le terrain des technologies d'intelligence artificielle. Il est conseillé aux utilisateurs de vérifier les paramètres de sécurité de leur système et d'installer tous les correctifs recommandés.