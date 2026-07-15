La plateforme Whatnot acquiert la startup Shaped : Révolution de l'IA dans le live shopping

Whatnot, l'une des plus grandes plateformes de live shopping aux États-Unis, a annoncé l'acquisition de la startup Shaped afin d'étendre ses capacités en matière d'intelligence artificielle. Spécialisée dans les systèmes de machine learning, l'entreprise Shaped travaillera désormais à l'amélioration des recommandations personnalisées et du moteur de recherche en temps réel pour les utilisateurs de Whatnot. Cet accord aidera des millions d'acheteurs sur la plateforme à trouver les produits qu'ils recherchent en quelques secondes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, les systèmes de recommandation pour les plateformes de vente en direct comme Whatnot sont extrêmement complexes. Contrairement aux plateformes d'e-commerce traditionnelles, le catalogue de produits n'y est pas statique : les enchères peuvent durer quelques minutes ou les stocks peuvent s'épuiser en quelques secondes. Les technologies de Shaped permettent d'analyser ces changements dynamiques en temps réel.

Défis technologiques dans le commerce en direct

Emmanuel Fuentes, vice-président des données et de l'IA chez Whatnot, souligne que dans le live shopping, les intérêts d'un acheteur peuvent changer plusieurs fois au cours d'une diffusion. Au cours des six dernières années, l'entreprise a réussi à réduire le temps de latence de ses systèmes de recommandation, passant d'une journée à quelques minutes. L'intégration de Shaped devrait permettre d'atteindre un niveau quasi instantané (real-time).

Actuellement, les systèmes de Whatnot traitent plus de 500 000 heures de vidéo en direct et des millions d'interactions chaque semaine. Les algorithmes développés par Shaped, combinant grands modèles de langage (LLM) et machine learning, proposent les diffusions en direct les plus pertinentes en fonction des achats précédents de l'utilisateur.

Nouvelle équipe de recherche et projets futurs

Dans le cadre de l'accord, le fondateur et PDG de Shaped, Tullie Murrell, ainsi qu'une dizaine d'ingénieurs et de chercheurs rejoindront l'équipe de Whatnot. Il convient de noter qu'avant de lancer sa propre startup, Murrell travaillait chez Meta. Il dirigera désormais le groupe de recherche en IA appliquée nouvellement formé au sein de Whatnot.

Les taux de croissance de la plateforme Whatnot sont impressionnants :

Le nombre de commandes effectuées par les vendeurs a dépassé le milliard ;

Lors du dernier cycle d'investissement, l'entreprise a levé 225 millions de dollars, portant sa valorisation à 11 milliards de dollars ;

Au cours de la dernière année, 20 millions de nouveaux acheteurs ont rejoint la plateforme.

Aujourd'hui, Whatnot ne se limite plus aux objets de collection, mais propose des ventes dans plus de 80 nouvelles catégories telles que les œuvres d'art, les équipements de golf et les disques vinyles. Alors que des géants du retail comme eBay et Poshmark intègrent également rapidement l'IA, cette acquisition par Whatnot est une étape cruciale pour maintenir sa compétitivité sur le marché.