Realme présente le smartphone Narzo 100x 5G avec une batterie record de 8000 mAh

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Realme présente le smartphone Narzo 100x 5G avec une batterie record de 8000 mAh

La question de l'autonomie reste l'un des problèmes les plus urgents sur le marché des smartphones. Realme franchit une nouvelle étape dans ce domaine en dévoilant officiellement son nouveau modèle abordable et longue durée, le Narzo 100x 5G. La principale caractéristique de l'appareil est sa batterie haute capacité et sa longue durée de vie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau modèle Realme Narzo 100x 5G est équipé d'une batterie de 8000 mAh. Le fabricant affirme que cette capacité permet au smartphone de fonctionner activement jusqu'à trois jours avec une seule charge complète. Plus important encore, la batterie conserve plus de 80 % de sa capacité initiale après 1600 cycles de charge, ce qui équivaut à quatre ans d'utilisation intensive en moyenne.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

Le smartphone se distingue non seulement par sa batterie, mais aussi par les performances de son écran. L'appareil est doté d'un écran LCD de 6,8 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui garantit une fluidité extrême de l'interface et des jeux. La luminosité de l'écran atteint 1200 nits, permettant une lecture confortable même en plein soleil.

Le processeur MediaTek Dimensity 6300 est responsable des performances du Narzo 100x 5G. L'appareil fonctionne avec des normes de mémoire vive LPDDR4X et de stockage interne UFS 2.2. Pour éviter la surchauffe, les ingénieurs ont intégré une chambre à vapeur de 5300 mm2. De plus, pour les amateurs de jeux, une fonction « bypass charging » est disponible, alimentant directement le système au lieu de la batterie pour réduire la chaleur.

Charge et fonctionnalités supplémentaires

Le smartphone prend en charge la technologie de charge rapide de 45 W. Il permet également la charge inversée (reverse charging) d'autres gadgets via câble avec une puissance de 27 W. Le boîtier mesure 8,8 mm d'épaisseur pour un poids de 224 grammes, des dimensions plutôt compactes pour une batterie d'une telle capacité.

  • Caméra principale : 50 Mp ;
  • Caméra frontale : 8 Mp ;
  • Indice de protection : IP65 (protection contre la poussière et l'eau) ;
  • Système d'exploitation : Realme UI 7.0 basé sur Android 16 ;
  • AI Pulse Light : Indicateur lumineux spécial sur le panneau arrière.
Le Realme Narzo 100x 5G est actuellement disponible sur le marché indien. Sa version de base 4/128 GB est estimée à environ 245 dollars, et la version haut de gamme 6/256 GB à environ 290 dollars. Si ce modèle arrive officiellement sur le marché, il devrait susciter un grand intérêt parmi les coursiers et les voyageurs grâce à sa batterie longue durée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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