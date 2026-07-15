Google lance le plus grand projet d'énergie solaire de l'histoire aux États-Unis

Le géant technologique Google a ouvert une nouvelle ère dans sa stratégie d'énergie durable. L'entreprise a signé son plus grand contrat pour la construction d'un immense parc de panneaux solaires et d'un système de stockage d'énergie dans l'Arkansas. Ce projet alimentera non seulement les centres de données de l'entreprise, mais couvrira également environ 6 % des besoins de l'État pendant les périodes de pointe. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le projet Steel River Energy Center, réalisé en partenariat avec Cypress Creek Energy, se déroulera en trois phases. Les deux premières étapes permettront d'installer 1 gigawatt de capacité solaire et des systèmes de batteries d'une capacité de 1,9 gigawatt-heure. L'ampleur et le coût du projet sont tels qu'une fois achevé, il deviendra le plus grand complexe d'énergie solaire aux États-Unis.

Stratégie d'énergie propre et de durabilité

Google n'intervient pas seulement en tant qu'investisseur, mais s'est engagé à acheter toute l'énergie produite. Cette étape s'inscrit dans l'objectif de l'entreprise d'alimenter ses activités avec une énergie 100 % décarbonée d'ici 2030. L'utilisation combinée de panneaux solaires et de batteries géantes permet d'injecter de l'énergie sur le réseau à tout moment, augmentant ainsi la stabilité des sources renouvelables.

Selon ixbt.com, la troisième phase du projet devrait être raccordée au réseau général en 2029. À ce moment-là, la capacité totale du complexe atteindra 1,8 gigawatt d'énergie solaire et 2,9 gigawatt-heures de stockage. Cypress Creek a déjà obtenu 3,5 milliards de dollars de financement pour les premières parties du projet.

La confrontation entre Elon Musk et Google

Il est intéressant de noter que ce projet écologique de Google est situé à proximité d'un site controversé appartenant à la société xAI d' Elon Musk . Alors que Google investit dans l'énergie propre, xAI utilise des turbines à gaz naturel non autorisées pour alimenter son centre de données Colossus. La distance entre les deux sites n'est que de 40 miles.

Selon l'agence Reuters, la société xAI d'Elon Musk utilise environ 60 turbines à gaz sans permis environnementaux fédéraux. Cette situation est vivement critiquée par le public et les écologistes, car le dirigeant d'une entreprise productrice de panneaux solaires comme Tesla a choisi un combustible traditionnel et polluant pour ses propres centres de données.

Dans des pays ensoleillés, l'expérience de grandes marques comme Google revêt une importance majeure. La technologie d'intégration de l'énergie solaire avec des batteries est la solution la plus efficace pour éliminer les pénuries d'énergie à l'avenir. Ce projet de Google établit de nouvelles normes de responsabilité environnementale parmi les géants de la technologie.