Trump menace de détruire les centrales électriques et les ponts d'Iran

La confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran a atteint un nouveau stade extrêmement dangereux. Le président américain Donald Trump a menacé de frapper les infrastructures civiles vitales de l'Iran dès la semaine prochaine si Téhéran ne revenait pas immédiatement à la table des négociations.

Cette déclaration intervient dans un contexte d'échanges de tirs intenses entre les deux pays, qui durent depuis quatre jours. Zamin.uz présente les détails les plus récents et préoccupants de la situation.

« La semaine prochaine sera très mauvaise pour eux »

Donald Trump Fox News de la chaîne de télévision Special Report with Bret Baier a lancé un avertissement très ferme à Téhéran lors d'une interview accordée à l'émission. Le président américain a annoncé qu'une dernière exigence avait été envoyée à la partie iranienne concernant la conclusion d'un accord.

« La semaine prochaine, tout sera vraiment très mauvais pour eux. Nous mettrons hors service toutes leurs centrales électriques. S'ils ne s'assoient pas à la table des négociations et ne commencent pas un accord, nous détruirons tous leurs ponts. Je laisserai les installations énergétiques pour la fin, mais en fin de compte, nous les frapperons aussi », a déclaré Donald Trump.

Cependant, cette déclaration du dirigeant américain est accueillie avec inquiétude par la communauté internationale. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a rappelé que les attaques délibérées contre des installations vitales pour la population civile selon la Convention de Genève de 1949 sont considérées comme des crimes de guerre.

Quatre jours d'échanges de tirs sanglants

La situation a déjà pris la forme d'un grave conflit militaire. Les deux parties frappent les points stratégiques de l'autre :

Frappes américaines : Le Commandement central des États-Unis (Centcom) a frappé des dizaines de cibles iraniennes près du détroit d'Ormuz. En conséquence, au moins 7 militaires ont été tués sur la base militaire iranienne de Bampur. De même, Bandar Abbas, l'île de Qeshm, Bandar Khomeini et le site de l'unique centrale nucléaire civile d'Iran le port de Bouchehr ont été sous le feu des explosions.

Réponse de l'Iran : Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a lancé des missiles de représailles sur les bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. En particulier, la Cinquième flotte américaine à Bahreïn a été bombardée.

La population locale et les travailleurs étrangers dans la région sont contraints de vivre sous le son constant des sirènes de raid aérien et sont profondément inquiets de l'incertitude de l'avenir.

Guerre en mer : Attaques contre les navires et blocus

Les opérations militaires ont porté un coup très dur au transport maritime commercial passant par le détroit d'Ormuz. L'Iran a admis avoir désactivé le système de navigation et tiré des missiles sur les pétroliers qui ont enfreint les règles.

Pertes en mer ces derniers jours :

7 navires commerciaux : Selon les informations américaines, l'Iran les a attaqués, tuant et blessant des dizaines de marins. 2 pétroliers des EAU : Un marin indien a été tué à la suite d'une frappe de missiles de croisière iraniens. GFS Galaxy (navire cargo chypriote) : À la suite des opérations de sauvetage d'urgence, 23 personnes ont été secourues, un marin est décédé. Pétrolier norvégien et navire de guerre koweïtien : Endommagés par l'explosion d'engins inconnus et des attaques de missiles.

Le plan de blocus de Trump et la hausse des prix du pétrole

Sur le plan économique, Trump voulait initialement imposer une taxe de 20 % sur toutes les cargaisons transitant par le détroit d'Ormuz. Mais après de nombreux appels des dirigeants des pays du Golfe, il a abandonné cette idée et a décidé de conclure avec eux d'importants accords d'investissement.

Cependant, les États-Unis ont déclaré un blocus naval strict contre l'Iran. Cette interdiction est entrée en vigueur dans la nuit du 15 juillet à 01h00, heure de Tachkent.

La partie iranienne, en réponse, a déclaré : « Si les États-Unis pensent qu'ils peuvent nous forcer à négocier par le biais d'un siège économique, ils se trompent lourdement », a-t-elle déclaré.

Actuellement, le trafic des navires passant par le détroit d'Ormuz est tombé à son niveau le plus bas depuis deux mois, ce qui a provoqué une forte hausse du prix du pétrole Brent sur le marché mondial. La communauté internationale observe avec inquiétude que la situation ne dégénère en une guerre à grande échelle.