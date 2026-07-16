La carte graphique gaming la plus puissante de Chine, la Lisuan LX 7G100, est désormais disponible à la vente

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La carte graphique gaming la plus puissante de Chine, la Lisuan LX 7G100, est désormais disponible à la vente

Une étape importante a été franchie dans le monde de la technologie chinoise : le modèle Lisuan LX 7G100, considéré comme la carte graphique gaming la plus puissante produite dans le pays, a été officiellement mis en vente au détail. Cet appareil attire l'attention des experts du secteur non seulement pour ses spécifications techniques, mais aussi pour la baisse significative de son prix. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la nouvelle carte graphique a fait son apparition sur la grande plateforme de vente chinoise JD. Auparavant, le fabricant n'avait mis en vente qu'un nombre limité de versions Founders Edition. Désormais, le modèle standard est proposé au grand public et son prix est environ 20 % moins cher que celui des versions spéciales précédentes.

Capacités techniques et architecture

Le modèle Lisuan LX 7G100 est basé sur l'architecture TrueGPU, entièrement développée en Chine. L'appareil est fabriqué selon un processus technologique de 6 nm, ce qui garantit son efficacité énergétique et ses hautes performances. L'entreprise n'a pas non plus lésiné sur la mémoire : la carte est équipée de 12 GB de mémoire GDDR6 fonctionnant via un bus de 192 bit.

Actuellement, le prix demandé pour la nouvelle carte graphique est d'environ 400 USD. Ce segment de prix en fait une option abordable pour les PC de jeu de milieu de gamme. Bien que des géants comme NVIDIA GeForce et AMD Radeon dominent le marché mondial, le fait que la Chine propose sa propre solution indépendante pourrait modifier l'environnement concurrentiel du marché mondial.

Position sur le marché et perspectives

Selon les experts, la Lisuan LX 7G100 ne peut peut-être pas encore remplacer directement les modèles NVIDIA ou Radeon, mais la baisse de prix est un atout majeur pour les acheteurs potentiels. Le recours à la production locale fait partie de la stratégie chinoise visant à réduire la dépendance technologique extérieure.

Cette nouvelle est également intéressante pour les utilisateurs d'Ouzbékistan. Si ces appareils arrivent sur le marché international, y compris dans la région d'Asie centrale, les amateurs de jeux disposeront d'options plus abordables et alternatives. Bien que la carte soit principalement destinée au marché intérieur pour le moment, sa mise en vente libre témoigne d'une augmentation du volume de production.

En conclusion, la mise en vente massive de la Lisuan LX 7G100 démontre le rythme de croissance de l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Si les pilotes et les logiciels sont encore améliorés à l'avenir, cette marque devrait entrer en concurrence sérieuse avec les noms mondialement connus.

LisuanCarte GraphiqueTechnologieChineGaming
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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