La startup Neko Health, fondée par Daniel Ek de Spotify, lève 700 millions de dollars supplémentaires

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La startup Neko Health, fondée par Daniel Ek de Spotify, lève 700 millions de dollars supplémentaires

La startup Neko Health, fondée par Daniel Ek, créateur de Spotify, et Hjalmar Nilsonne, a réussi à lever 700 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table. Ce projet, qui analyse la santé humaine grâce à une technologie de scan corporel, devrait marquer une nouvelle ère à la croisée de la médecine et de la technologie. Ce financement de série C a été soutenu par des fonds majeurs tels que Lightspeed Venture Partners et O.G. Venture Partners. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique.

Neko Health a développé sa propre technologie de scan qui, combinée à des analyses sanguines, dresse un portrait complet de la santé humaine. Ce processus permet non seulement de détecter les maladies précocement, mais offre également aux amateurs de sport des informations détaillées sur leur composition corporelle. Actuellement, l'entreprise travaille à l'intégration de ces données avec l'application Apple Health, ce qui aidera les médecins à tirer des conclusions plus précises basées sur des indicateurs en temps réel.

De nouvelles normes dans la santé

L'un des fondateurs de l'entreprise, Hjalmar Nilsonne, souligne que les données obtenues via le système Neko Health constituent une ressource inestimable pour le personnel médical. À ce jour, plus de 100 000 personnes ont utilisé ce service de scan, et plus de 350 000 autres sont sur liste d'attente. La startup possède actuellement des centres en Suède et au Royaume-Uni, et prévoit d'ouvrir prochainement sa première succursale à New York, aux États-Unis.

L'efficacité de la technologie peut être observée à travers des exemples simples. Par exemple, Alex Tew, fondateur de l'application populaire Calm, a écrit sur son compte X que le scanner de Neko Health l'a aidé à détecter une tumeur maligne (grain de beauté malin) dans son dos. Grâce à une intervention chirurgicale effectuée à temps, il a évité un danger grave. De tels cas prouvent une fois de plus l'importance vitale de cette technologie.

Concurrence et projets futurs

Neko Health n'est pas seule sur le marché. Le laboratoire Midjourney, spécialisé dans la création d'images par AI, a également annoncé le développement de son propre scanner corporel. Cependant, Midjourney vise à intégrer cette technologie dans des centres de villégiature et de spa qui ouvriront à San Francisco en 2027. Le projet de Daniel Ek se distingue par son accent mis davantage sur le diagnostic médical et la prévention.

Des entreprises influentes telles qu'Atomico, General Catalyst, Lakestar et Liberty City Ventures ont également participé à ce tour d'investissement. Cet investissement majeur permettra à Neko Health d'améliorer ses technologies et de se développer à l'échelle mondiale. Le développement de telles technologies est également important pour les utilisateurs, car il est prévu que la qualité des services médicaux augmente à l'avenir grâce au diagnostic à distance et aux écosystèmes comme Apple Health.

Neko HealthDaniel EkSpotifyTechnologieStartup
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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