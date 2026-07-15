Un nouvel outil de nettoyage de la mémoire du smartphone lancé sur Cloud Mail

L'un des problèmes majeurs rencontrés par les utilisateurs de smartphones modernes est la saturation de la mémoire de l'appareil. Pour résoudre ce problème, le service Cloud Mail a introduit une nouvelle fonctionnalité dans son application mobile, permettant aux utilisateurs de nettoyer leur mémoire rapidement et en toute sécurité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

La nouvelle section « Nettoyer le téléphone » analyse les photos et vidéos sur l'appareil et identifie les copies déjà téléchargées sur le stockage cloud. Cela permet à l'utilisateur de supprimer facilement les fichiers multimédias qui occupent de l'espace sur l'appareil tout en étant déjà stockés en toute sécurité sur le serveur.

Nouvelles fonctionnalités de gestion de la mémoire

Le principe de fonctionnement du système est très simple : une fois la galerie synchronisée avec le service cloud, l'application détecte automatiquement les doublons sur l'appareil. Les utilisateurs peuvent non seulement supprimer les fichiers inutiles, mais aussi voir combien d'espace ces fichiers occupent sur le smartphone. C'est particulièrement utile pour ceux qui travaillent avec des vidéos de haute qualité et des photos volumineuses.

Selon ixbt.com, pour utiliser cet outil, la fonction de téléchargement automatique des fichiers doit être activée dans l'application mobile. Ensuite, une section dédiée affiche des informations précises sur l'espace pouvant être libéré. Ce processus aide l'utilisateur à améliorer les performances de l'appareil sans perdre de souvenirs importants.

Avis d'expert et besoins technologiques

Viktor Petrishev, responsable de la gamme de produits Cloud Mail, souligne qu'aujourd'hui, le volume de création de contenu a considérablement augmenté, ce qui accroît la pression sur la mémoire des smartphones. La nouvelle fonction a été développée précisément pour simplifier la gestion de la bibliothèque multimédia et libérer les utilisateurs des messages « mémoire pleine ».

Cette mise à jour est également pertinente pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car beaucoup reçoivent et stockent de gros volumes de fichiers multimédias via des plateformes comme Telegram ou Instagram. Une telle intégration des technologies cloud reste l'une des solutions les plus efficaces pour économiser les ressources internes du smartphone.

Cette mise à jour du service permet non seulement de libérer de l'espace, mais aussi de développer une culture d'organisation des fichiers. Désormais, les utilisateurs peuvent libérer des gigaoctets d'espace en quelques clics, sans avoir à vérifier chaque photo manuellement. Cela a également un impact positif sur la vitesse globale de fonctionnement de l'appareil.