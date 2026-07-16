System76 présente le nouveau PC portable Adder Pro : écran OLED et carte graphique RTX 5070

La société américaine System76 a dévoilé son nouveau modèle Adder Pro afin de renforcer sa position sur le marché des ordinateurs portables haute performance. Bien que cet appareil ne cherche pas à attirer l'attention par son design, ses capacités techniques internes et son rapport qualité-prix en font une option attrayante pour de nombreux utilisateurs, en particulier les développeurs et les joueurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon ixbt.com, l'un des principaux atouts de l'ordinateur portable Adder Pro est son écran. L'appareil est équipé d'un écran OLED lumineux de 15,3 pouces avec une résolution de 1600p. Cet écran offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité de 500 cd/m², ce qui est idéal pour les utilisateurs exigeants en matière de précision des couleurs et de fluidité d'image.

Capacités techniques et puissance

Le processeur Intel Core Ultra 7 356H, le plus récent et économe en énergie, a été choisi comme « cœur » de l'ordinateur portable. En ce qui concerne les capacités graphiques, les utilisateurs ont le choix. Le modèle de base est proposé avec une carte graphique NVIDIA RTX 5060 Laptop, et pour seulement 180 dollars supplémentaires, il est possible d'installer la puce graphique plus puissante RTX 5070 Laptop.

System76 propose également de larges options en matière de mémoire. La configuration standard comprend 16 GB de RAM et 1 TB de SSD. Cependant, via le configurateur sur le site de l'entreprise, il est possible d'améliorer l'appareil jusqu'à 96 GB de RAM et 4 TB de stockage. Bien entendu, le prix d'un tel ordinateur portable haut de gamme peut atteindre 5270 dollars.

Les normes de communication modernes Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 sont prises en charge. De plus, la présence d'un emplacement supplémentaire pour installer un second disque SSD augmente ses possibilités d'extension futures. Le poids total de l'appareil est de 1,6 kg, ce qui est relativement léger compte tenu de sa puissance.

Prix et perspectives du marché

Le prix de départ du modèle Adder Pro est fixé à 2680 dollars. Dans le segment professionnel et pour les passionnés de jeux haut de gamme, ce tarif est cohérent. Bien que la marque ne soit pas largement connue, sa compatibilité avec les logiciels open source (Linux) suscitera naturellement l'intérêt des professionnels du secteur.

La capacité de la batterie est de 60 Wh. Ce chiffre peut sembler un peu faible pour une carte graphique et un processeur aussi puissants, mais l'efficacité énergétique des puces de la série Core Ultra devrait compenser en partie cette lacune. Avec ce nouveau produit, System76 vise à créer une concurrence sérieuse sur le marché des ordinateurs portables milieu et haut de gamme.