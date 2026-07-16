Lululemon investit 30 millions de dollars dans une technologie de recyclage du nylon

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Lululemon investit 30 millions de dollars dans une technologie de recyclage du nylon

Lululemon, l'une des plus grandes marques mondiales de vêtements de sport et de fitness, a annoncé un investissement majeur dans la startup française Syntetica. Réalisé dans le cadre d'un tour de table de série A de 30 millions de dollars, ce partenariat vise à introduire des méthodes révolutionnaires de recyclage du nylon dans l'industrie textile. Cette étape confirme une fois de plus l'engagement de l'industrie de la mode en faveur de la durabilité environnementale et de la réutilisation des ressources. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La société Syntetica a développé une technologie unique permettant de recycler les deux types de nylon, Nylon 6 et Nylon 6,6, sans avoir à les séparer. Dans une interview accordée à TechCrunch, le dirigeant de la startup, Marco Bertone, a souligné que le tri des déchets textiles collectés auprès des consommateurs est un processus extrêmement difficile et coûteux. La nouvelle méthode résout ce problème, offrant une seconde vie à des tonnes de vêtements destinés aux décharges.

Situation géopolitique et stabilité des prix

Au cours des six derniers mois, l'instabilité géopolitique dans l'industrie pétrolière a provoqué une forte volatilité des prix du nylon. Selon Marco Bertone, cela a été un signal d'alarme sérieux pour les marques dépendantes des matériaux synthétiques dérivés du pétrole. La révision hebdomadaire ou trimestrielle des prix contraint les fabricants à rechercher des sources alternatives et durables. La solution proposée par Syntetica devrait être non seulement écologique, mais aussi économiquement compétitive.

Contrairement à de nombreuses autres startups écologiques, Syntetica ne produit pas de tissus finis ou de nouveaux matériaux. Leur produit principal consiste en des granulés spéciaux (pellets) à partir desquels d'autres entreprises peuvent fabriquer du fil. Cette approche permet de collaborer avec l'ensemble de la chaîne de production et d'étendre la technologie plus rapidement. Actuellement, la startup construit un complexe pilote de production à Clermont-Ferrand, en France, en partenariat avec Michelin.

Intérêt des grandes marques et projets futurs

Outre Lululemon, des marques renommées telles que Victoria’s Secret et Etam ont manifesté leur intérêt pour le projet Syntetica. De plus, l'arrivée du grand fabricant de vêtements MAS Holdings en tant qu'investisseur démontre l'urgence de ce problème à l'échelle industrielle. Les premiers produits issus de ce partenariat devraient arriver sur le marché au début de l'année prochaine.

Compte tenu de la forte demande de vêtements de sport en matériaux synthétiques sur le marché, ces initiatives écologiques des marques mondiales pourraient servir de modèle aux fabricants locaux à l'avenir. À l'échelle mondiale, la réduction des déchets textiles et l'utilisation de matériaux recyclés ne sont plus seulement une tendance pour les marques premium, mais deviennent une nécessité stratégique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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