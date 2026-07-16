Révolution dans l'industrie pétrolière et gazière : Applied Computing crée une IA pour gérer des usines entières

La startup londonienne Applied Computing a présenté Orbital, un modèle d'IA innovant conçu pour les industries pétrolière, gazière et pétrochimique. Cette technologie est capable d'analyser en temps réel les données provenant de milliers de capteurs dans des installations industrielles complexes pour optimiser le fonctionnement d'usines entières. Pour développer ce projet, 20 millions de dollars ont été levés sous la direction du géant de l'ingénierie KBR et de Databricks Ventures. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, des milliers de capteurs installés dans les entreprises pétrolières et gazières enregistrent en permanence des indicateurs tels que la température, la pression et la viscosité. Cependant, comme l'a indiqué Callum Adamson, PDG d'Applied Computing, à TechCrunch, les entreprises n'utilisent efficacement que 8 % des données disponibles. Le modèle Orbital a été créé précisément pour combler cette lacune, en combinant les relevés des capteurs avec la documentation technique et les lois physico-chimiques.

Spécificités et capacités du modèle Orbital

Contrairement aux modèles textuels comme ChatGPT, Orbital intègre trois domaines : un modèle de séries temporelles, un modèle basé sur la physique et un modèle linguistique. Ce système permet non seulement de détecter les pannes, mais aussi d'en identifier les causes en quelques secondes et de modéliser l'impact des solutions proposées sur les autres parties de l'usine.

Grâce à cette nouvelle technologie, les experts peuvent effectuer diverses simulations. Par exemple, vérifier comment un changement dans une partie de l'usine affecte l'ensemble du système, ce qui prenait auparavant des jours ou des semaines, est désormais réalisé en quelques secondes. Cela joue un rôle crucial dans la réduction de la consommation d'énergie et la garantie de la stabilité de la production.

Analyse des données des capteurs en temps réel ;

Prédictions prenant en compte les contraintes physiques et chimiques ;

Identification rapide et simulation des causes de pannes ;

Amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des déchets.

Applied Computing collabore actuellement avec plusieurs grandes entreprises énergétiques internationales. Notamment, l'indien Wipro et l'américain KBR ont intégré le système Orbital à leurs plateformes. La startup prévoit également d'annoncer un nouveau partenariat avec une grande compagnie pétrolière européenne dans les semaines à venir.

Malgré la présence de concurrents puissants comme AspenTech et AVEVA dans l'industrie, Adamson estime que l'avantage de son entreprise ne réside pas dans la base de données, mais dans sa capacité à rassembler les meilleurs chercheurs en IA. Les 20 millions de dollars levés seront consacrés à l'expansion internationale de l'entreprise, au recrutement de nouveaux ingénieurs et à l'approfondissement de la recherche. De telles technologies pourraient servir d'exemple important pour la transformation numérique future de pays comme l'Ouzbékistan, où l'industrie pétrolière et gazière est le pilier de l'économie.