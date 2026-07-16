Accident tragique impliquant une Tesla : l'enquête du NTSB disculpe l'Autopilot

Le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) des États-Unis a publié les conclusions préliminaires de l'enquête sur l'accident mortel d'une Tesla Model 3 à Katy, au Texas. Cet incident a relancé le débat sur la sécurité des systèmes de conduite autonome des véhicules électriques. Cependant, les données indiquent que la tragédie a été causée par une erreur humaine et non par une défaillance technique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les détails de l'incident survenu le 19 juin 2026, la Tesla Model 3 a percuté le mur en briques d'une résidence. La collision a causé le décès d'une femme se trouvant à l'intérieur de la maison, tandis que le conducteur de 44 ans a subi des blessures légères. Les premières hypothèses pointaient vers un dysfonctionnement du système FSD (Full Self-Driving) du véhicule.

Données télémétriques et erreur du conducteur

Selon la publication ixbt.com, qui s'appuie sur le rapport du NTSB, l'ordinateur de bord de la Tesla a enregistré toutes les actions au moment de l'accident. Il s'avère que quelques secondes avant la collision, le mode FSD (Supervised) était activé. Cependant, au point critique du virage, le conducteur a enfoncé la pédale d'accélérateur à 100 %, ce qui a immédiatement annulé la fonction de pilotage automatique du système et transféré le contrôle à l'humain.

Les données électroniques montrent que le véhicule a continué à rouler à 70 mph (environ 113 km/h) là où il aurait dû tourner à une intersection en T. Le conducteur a quitté la route, a traversé une cour et a percuté le mur de la maison à grande vitesse. Il a été conclu que ce n'est pas le système, mais l'intervention incorrecte du conducteur qui a conduit à ces conséquences fatales.

Les enquêteurs ont également examiné les conditions météorologiques au moment de l'accident. Le rapport note que le ciel était dégagé, la visibilité excellente et la chaussée sèche. En d'autres termes, aucun facteur naturel externe n'a entravé le fonctionnement des capteurs ou des caméras.

La question de la confiance dans les systèmes de sécurité

Cette affaire confirme la position de longue date de Tesla : aussi perfectionné soit-il, le système FSD reste un outil d'assistance « supervisé » et le conducteur doit être prêt à assumer la responsabilité en toute situation. Alors que le nombre de Tesla et d'autres véhicules électriques intelligents augmente, il est crucial de ne pas accorder une confiance aveugle à ces technologies.

Les résultats de cette enquête devraient réduire les accusations portées contre les systèmes d'autopilote. Néanmoins, le NTSB présentera ses conclusions finales une fois toutes les expertises techniques terminées. Pour l'instant, la responsabilité principale incombe au conducteur, qui a accéléré et commis une erreur de pilotage.