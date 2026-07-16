Les « anti-héros » responsables de la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine

L'équipe nationale d'Angleterre a une fois de plus brisé le cœur de millions de ses fans. Les « Three Lions » étaient à deux doigts d'atteindre une finale contre l'Espagne pour la deuxième fois en seulement deux ans et quelques jours. Cependant, l'intense demi-finale contre l'Argentine s'est avérée être un véritable cauchemar pour les Anglais.

Menant au score jusqu'à la 85e minute, les Anglais ont trop reculé dans les derniers instants, une erreur qui leur a coûté cher : deux buts fatals encaissés dans les dernières secondes ont éliminé l'Angleterre du tournoi.

Zamin.uz présente une analyse de cette défaite dramatique et les notes sévères attribuées aux trois stars les moins performantes du match.

La grande malédiction continue : Les inventeurs du football, les Anglais, n'ont remporté aucun tournoi international majeur depuis 60 ans (à l'exception du British Home Championship et de la Rous Cup). On ignore combien de temps durera cette attente.

Les trois « symboles de l'échec » de l'Angleterre

Dans cette rencontre, les stars principales de l'Angleterre ont livré une performance bien en dessous de leur niveau habituel. Les notes attribuées par les experts en sont la preuve évidente (la note maximale est de 10, la note de départ est de 6,0).

1. Jude Bellingham — 3,0 points

Si Bellingham a sauvé l'Angleterre à maintes reprises lors des matchs précédents, il n'a pas pu réitérer cet exploit cette fois-ci. Les fans anglais attendaient qu'il fasse la différence en solitaire. Cependant, les Argentins, conscients de cela, ont totalement neutralisé Jude. En conséquence, son indice de passes décisives attendues (xA) est tombé à presque zéro, soit seulement 0,01 .

2. Harry Kane — 3,0 points

Le capitaine de l'équipe n'a pas non plus été à la hauteur, tout comme Bellingham. Peu servi en attaque, Kane a dû redescendre pour chercher des ballons et tenter des passes depuis des positions reculées. Une de ses longues passes a été mal dégagée par le défenseur adverse Tagliafico, créant une occasion, mais par la suite, Kane a échoué à contrôler une passe facile de Morgan, provoquant une contre-attaque dangereuse. De plus, Harry a perdu 6 de ses 8 duelssur le terrain.

3. John Stones — 3,0 points

Le jeu aérien était autrefois l'arme la plus puissante du football anglais. Mais cette fois, la défense anglaise a été prise au dépourvu lorsque l'Argentine a utilisé cette tactique. Associé à Guéhi, Stones n'a pas réussi à contenir Nico González, Alexis Mac Allister et Lautaro Martínez. Sur le but marqué par Lautaro suite à une passe de Messi, Stones a commis une erreur dans son duel aérien.

Les héros de la défaite : quelles notes ont-ils reçues ?

Joueur Position Note du match Défaut principal Jude Bellingham Milieu de terrain 3.0 / 10 Totalement neutralisé, niveau de danger proche de zéro (xA — 0.01). Harry Kane Avant-centre 3.0 / 10 A perdu sa position, a perdu 6 duels sur 8. John Stones Défenseur central 3.0 / 10 A perdu ses duels aériens, erreur sur le but de Lautaro.

Ces erreurs tactiques grossières des Anglais avant la finale et la faible performance des leaders les ont privés une fois de plus du titre. Ils doivent maintenant attendre une nouvelle opportunité.